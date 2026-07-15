Credencial INAPAM 2026: ¿qué beneficios tendrán los adultos mayores en las vacaciones de verano?

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina para miles de personas en todo el país, incluidos los adultos mayores, quienes con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a múltiples beneficios.

La credencial a la fecha continúa siendo una de las principales herramientas de apoyo para las personas de 60 años o más, al ofrecer descuentos en diversos bienes y servicios que contribuyen a reducir los gastos cotidianos.

Para este 2026, dicho beneficio incluye rebajas de hasta 50 por ciento en establecimientos de alimentos del Estado de México y en boletos de autobús de larga distancia en todo el país.

¿Cuáles son los beneficios?

En el Estado de México existen diversos establecimientos donde las personas adultas mayores pueden aprovechar estas promociones en cuanto a alimentos se refiere, entre ellos:

Carnicería Chapultepec, ubicada en Avenida Libertad s/n, colonia Chapultepec Centro, municipio de Chapultepec.

Carnicería Chapultepec, ubicada en Avenida Libertad s/n, colonia Chapultepec Centro, municipio de Chapultepec. Restaurante Cuevas, en Plaza de la Constitución número 12, colonia Centro, municipio de Polotitlán.

Cafetería Lunch Break, localizada en Avenida José María Morelos número 605, Barrio La Veracruz, municipio de Zinacantepec, donde algunos productos cuentan con descuentos de hasta 50 por ciento y otros del 10 por ciento.

Agua Hogar, en Roberto Lara y López, Local 4, colonia San Lucas Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla de Baz.

Las personas de 60 años o más pueden obtener la credencial sin costo en los módulos autorizados del INAPAM. Cuartoscuro

Viajes con tarifas preferenciales

Además del ahorro en alimentos, la credencial INAPAM ofrece un descuento del 50 por ciento en boletos de autobús de larga distancia con empresas como ADO, ETN Turistar, Primera Plus, Futura y Ómnibus de México.

El beneficio está sujeto a la disponibilidad de los lugares destinados a esta tarifa preferencial, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación, especialmente durante temporadas de alta demanda como vacaciones, puentes o fin de año.

Además de los descuentos en alimentos y transporte terrestre, la credencial del INAPAM ofrece beneficios en otros servicios, como:

Descuentos en algunas aerolíneas participantes.

Descuentos en algunas aerolíneas participantes. Tarifas preferenciales en transporte público.

Promociones en farmacias.

Descuentos en tiendas y supermercados afiliados.

Acceso a diversos programas de apoyo social.

En el caso de los viajes en avión, algunas aerolíneas ofrecen descuentos de hasta 20 por ciento, siempre que la credencial se encuentre en buen estado y sea completamente legible.

Debido a que estos descuentos dependen de convenios específicos con cada negocio, no aplican de forma generalizada y pueden modificarse con el tiempo, por lo que se recomienda consultar el directorio oficial antes de realizar cualquier compra.

¿Qué es la credencial del INAPAM y cómo se tramita?

La credencial, expedida de manera gratuita por el INAPAM, organismo adscrito a la Secretaría de Bienestar, permite acceder a promociones en comercios afiliados al Directorio de Beneficios del instituto.

Las personas de 60 años o más pueden obtener la credencial sin costo en los módulos autorizados del INAPAM. El trámite no requiere cita previa y, en la mayoría de los casos, el documento se entrega el mismo día.

Para realizar el trámite es necesario presentar: