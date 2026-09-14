Rinde protesta diputado suplente de Zenyazen Escobar

Ángel Etiem Jiménez Castañeda rindió protesta como diputado federal electo en el Distrito 16, del estado de Veracruz, en suplencia del diputado Zenyazen Roberto Escobar García, quien falleció el pasado 4 de septiembre por un disparo de arma de fuego en la cabeza, hecho que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó como suicidio.

Durante la sesión ordinaria de este lunes 14 de septiembre, Jiménez Castañeda fue recibido en la sala de Plenos por una comitiva y posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, tomó la protesta correspondiente.

Con este acto protocolario, Jiménez Castañeda se incorpora a la LXVI Legislatura, a 10 días de la muerte de Zenyazen Escobar, con quien llegó en fórmula por el Distrito 16 de Veracruz.

El nuevo legislador afirmó que trabajará para escuchar las necesidades de la población y llevar sus demandas al Congreso de la Unión.

Jiménez Castañeda cuenta con experiencia en la administración pública y en el sector educativo y fue regidor quinto del Ayuntamiento de Córdoba durante el periodo 2018-2021.

En 2024 fue designado delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, como se indica en el Manual Específico de Organización de la dependencia, donde su sucesor, Zenyazen Escobar, realizó parte de su carrera profesional.

Mientras tanto, la FGR mantiene abierta la investigación por el fallecimiento del diputado Escobar García, luego de que el 10 de septiembre pasado dio a conocer un reporte preliminar en el que el ente judicial informó que la principal línea de investigación apunta a un suicidio.

El cuerpo del legislador morenista fue localizado sin vida, dentro de su automóvil, a un costado de la carretera Xalapa-Veracruz, en inmediaciones del municipio de Puente Nacional.

La pistola con la que supuestamente se habría disparado fue encontrada entre las piernas de Escobar García.