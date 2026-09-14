Morena perfila a sus cartas para 2027: Guerrero y Michoacán entran en la definición

Morena se alista a nombrar a otros dos coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como es el caso de Guerrero y Michoacán.

Son quienes a la postre podrían convertirse en los candidatos o candidatas a competir en el proceso electoral de 2027.

El evento lo encabezarán la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

Para el caso de Guerrero, participaron la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, la senadora Beatriz Mojica, la presidenta del Partido Verde Karen Castrejón, la alcaldesa con licencia de Acapulco Abelina López, el diputado local Pablo Amílcar Sandoval, el rector con licencia Javier Saldaña y el exdelegado del Bienestar Iván Hernández.

En el caso del estado limítrofe, Michoacán, contendieron el exfiscal Carlos Torres Piña, los senadores con licencia Raúl Morón y Celeste Ascencio, así como la ex secretaria de Movilidad, Gladys Butanda.

En este tiempo en el que Morena da a conocer los resultados de sus encuestas internas para determinar quién de los suyos tiene el mayor apoyo en cada uno de los 17 estados que tendrán elección el próximo año, ya se nombró a los primeros cinco:

Nora Ruvalcaba para Aguascalientes, Pablo Gutiérrez en Campeche, Rosi Bayardo en Colima, Imelda Castro para Sinaloa y Santiago Nieto en Querétaro.

Aún restan los nombramientos para los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Tlaxcala, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí.