Ariadna Montiel presenta a Beatriz Mojica como coordinadora de la Transformación en Guerrero

Beatriz Mojica Morga fue nombrada Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, durante un acto de Morena realizado este lunes.

La designación fue difundida por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, quien felicitó a la guerrerense y llamó a mantener la unidad y la organización para fortalecer el movimiento de transformación en la entidad.

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“La decisión del pueblo fue que Beatriz Mojica sea nuestra Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Guerrero”, escribió Montiel en sus redes sociales.

Mojica recibe nombramiento de Morena

Durante el evento, Mojica Morga recibió el documento que acredita su nuevo encargo dentro de la estructura partidista. En las fotografías del acto aparece acompañada por Montiel y otros integrantes de Morena.

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El documento señala que el nombramiento fue otorgado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, y establece a Beatriz Mojica como coordinadora estatal para Guerrero.

La ceremonia formó parte de la presentación de las y los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una estructura con la que Morena busca fortalecer su organización territorial.

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Ariadna Montiel llama a fortalecer la transformación

En su mensaje, la dirigente nacional de Morena sostuvo que el trabajo en Guerrero deberá realizarse bajo una lógica de unidad y organización.

“Con unidad y organización, seguiremos fortaleciendo la Transformación en esta tierra de lucha”, señaló Montiel al felicitar públicamente a Mojica.

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La presidenta nacional del partido cerró su mensaje con una felicitación a la nueva coordinadora estatal: “¡Enhorabuena, Bety!”.

El nombramiento coloca a Mojica como una de las figuras encargadas de impulsar las tareas políticas y organizativas de Morena en Guerrero, en coordinación con la estructura nacional del partido.

¿Quién es Beatriz Mojica?

Beatriz Mojica Morga es una política originaria de Guerrero con una trayectoria vinculada a la vida pública de la entidad y a la política nacional.

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La nueva encomienda dentro de Morena representa una nueva responsabilidad política para la guerrerense, quien deberá encabezar en el estado las actividades relacionadas con la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El acto de presentación reunió a coordinadores y coordinadoras estatales de distintas entidades, así como a integrantes de la dirigencia nacional de Morena.

Con este nombramiento, Morena refuerza su estructura política en Guerrero y coloca a Mojica al frente de las tareas partidistas relacionadas con la defensa y consolidación del movimiento en el estado.