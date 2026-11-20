El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, rechazó los señalamientos de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, sobre un supuesto “protagonismo fugaz” de los panistas por llevar ante el Tribunal Electoral la omisión de emitir la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que no existe ningún impedimento para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) active de inmediato el procedimiento.

Para ser inconsistente hay que abandonar la congruencia, y yo pido exactamente lo mismo desde el primer día. No creo que haya protagonismo ni fugaz ni permanente cuando lo que un legislador pide es cumplir con la Constitución”, reviró.

Además, en respuesta al presidente de la Jucopo —quien advirtió que la decisión de Acción Nacional de judicializar un asunto que pudo resolverse en San Lázaro allana el camino a Morena para aplicar su mayoría calificada y designar a la sustituta de Guadalupe Taddei—, Lixa aseguró que la demanda tiene un propósito concreto: obligar a que se cumpla la Constitución y evitar que la renovación del árbitro electoral se prolongue indefinidamente.

El coordinador panista respondió que su partido no pretende abandonar el diálogo con Morena, pero tampoco aceptará que las negociaciones “se utilicen para aplazar la convocatoria o mantener al INE bajo una presidencia provisional”.

Cuartoscuro

PAN defiende demanda ante el Tribunal Electoral

El líder panista sostuvo que la presentación de la demanda no impide alcanzar un acuerdo político y explicó que existen dos vías para resolver la controversia: que la Jucopo supere las diferencias y emita la convocatoria, o que el Tribunal Electoral ordene atender la omisión.

Hay dos formas de agotar este proceso: que el diálogo supere las diferencias y se emita la convocatoria, y la segunda es hacerlo a través de la sentencia. Lo que nadie va a poder acusar al PAN es de ingenuidad”, afirmó.

Sin embargo, lamentó que hasta el momento no existe disposición para construir consensos.

“Para que existan acuerdos tiene que haber voluntades de construir acuerdos. El día de ayer recibí un oficio en donde prácticamente dicen no a todo lo que el PAN está poniendo sobre la mesa”, reprochó.

Lixa cuestiona estrategia de Morena para renovar el INE

También cuestionó las declaraciones de integrantes de Morena que han planteado postergar la designación hasta después del proceso electoral, al advertir que esa decisión podría llevar la renovación hasta que los comicios estén en marcha.

A su juicio, la estrategia de Morena consiste en mantener al Consejo General como está o, en su defecto, utilizar su mayoría para imponer una decisión sin construir un acuerdo entre las fuerzas políticas.

*mcam