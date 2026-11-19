El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, emplazó a Morena a ejercer su mayoría y cumplir con su obligación constitucional de emitir la convocatoria, sin pretender involucrar a la oposición en una decisión que, dijo, “ya tiene un destino político”.

Ellos tienen la mayoría para que saquen la convocatoria. La que ellos proponen a mí no me gusta y nosotros no la vamos a votar, ni mis compañeros ni la dirigencia del partido. Sería bueno que después del litigio, la mayoría (Morena) se allane y saque la convocatoria. Y si no hay acuerdos, pues ellos sabrán cómo hacerle”, afirmó Moreira Valdez.

Luego de que el Partido Acción Nacional demandó a la Junta de Coordinación Política ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la omisión en la emisión de la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral, Moreira rechazó que el PRI "pretenda lavarse las manos" y mantenga un silencio cómplice frente al retraso en el proceso.

Y aseguró que su partido tiene una posición propia y descartó cualquier acercamiento con Morena para avalar el procedimiento.

Nosotros no estaríamos jamás con Morena y eso es terminante, jamás. Mire, este jueguito de unos y otros a mí no me gusta”, dijo.

Explicó en conferencia de prensa que su bancada “decidió no votar siquiera el procedimiento para integrar el Comité Técnico Evaluador, debido a que en el proceso anterior el respaldo al mecanismo de selección fue utilizado por el propio Morena, para hacer creer que los priistas habían apoyado la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.

Es una trampa eso. Perdón que lo diga así, pero no es lavarse las manos. No estamos en contra. Nosotros queremos que venga aquí la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Nosotros hemos presentado iniciativas sobre el caso”.

Además, el líder de la bancada tricolor explicó que el problema no se limita a quién sustituya a Taddei, quien renunció el pasado 26 de octubre en medio de señalamientos de presuntos actos de corrupción, sino a las condiciones legales y facultades con las que operará la próxima titular del organismo, cuyo encargo concluirá en 2032.

En particular, señaló la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), al considerar que la concentración de atribuciones representa un riesgo institucional que no se resuelve cambiando a una persona por otra.

Esto no es cuestión de santos. Eso está en los altares. Esto es de una sana desconfianza al que usted ponga ahí con esas facultades (…) Nosotros no somos comparsa y mucho menos estamos aliados con Morena”, afirmó.

El priista también rechazó sumarse como tercero interesado a la demanda del PAN, aunque dijo coincidir con la exigencia de que se emita la convocatoria. concluyó.