“No los podremos hacer ganar, pero sí los podemos hacer perder”, advierte PT a Morena en San Lázaro

El Partido del Trabajo (PT) endureció su reclamo a Morena, y desde la Cámara de Diputados, su coordinador, Reginaldo Sandoval, advirtió: “no los podremos hacer ganar, pero sí los podemos hacer perder”, hasta 12 gubernaturas o la mayoría en San Lázaro en las elecciones del 2027.

Como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta 7, 8, hasta 12 (…) como pasa aquí en la Cámara de Diputados, sin el PT nos salen las dos terceras partes”, expresó Sandoval en respuesta a aseveraciones de integrantes del partido guinda de que el petismo, por sí solo, no podrá ganar espacios de elección en el proceso del próximo año.

Para evitar este escenario, Reginaldo Sandoval dijo que se mantiene la demanda de su partido, -que se hizo pública este miércoles en un desplegado-, en el que exigen a Morena revisar el proceso para definir candidaturas y, particularmente garantizan las llamadas encuestas espejo con participación efectiva de los partidos aliados.

Afirmó el acuerdo entre Morena, PT y Verde contemplaba realizar encuestas espejo cuando hubiera inconformidad o falta de claridad en las mediciones, pero acusó que el PT no ha sido incorporado al comité técnico encargado de diseñar las encuestas, definir las muestras y elaborar los cuestionarios.

Pero nunca nos han pelado ni nos han invitado y (tampoco conocemos) el diseño metodológico y los reactivos, quién los hace. Nosotros estamos out y no nos había ocurrido (…) ni con Mario Delgado, ya estamos extrañado a Mario”, dijo.

Por ello, insistió en que su partido mantiene su exigencia de revisar el proceso y realizar mediciones independientes de las que controla Morena.

El petista advirtió que, si el partido gobernante no modifica su actitud, existen varios escenarios: que el PT compita solo en algunos estados, o en los 17 que tendrán elección, e incluso que la alianza se deshaga por completo para la elección del 2030.

“Esos son los escenarios, depende de cómo te traten (…) la responsabilidad mayor la tiene Morena (..) si ya no vas junto ahora, pues en el 30 ya se desbarató, por eso yo estoy llamando a que hagamos una reflexión y una discusión seria, periodo sobre periodo, porque para el 2030, el piso (de coalición) lo hacemos en 2027”, detalló.

El coordinador petista pidió además al Partido Verde cerrar filas en la exigencia de revisar el método de selección de candidaturas y sostuvo que la unidad de los tres partidos es la que ha permitido mantener la mayoría legislativa.

Recordó la elección intermedia de 2021 y sostuvo que, desde su perspectiva, la falta de una alianza más amplia entre Morena, PT y Verde contribuyó a que el oficialismo no alcanzara las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

“Si van en la misma dirección, van a cometer el mismo error”, reiteró.

Recordó que por el momento se mantiene pausada su participación en los procesos internos de Morena y mantiene abierta la posibilidad de postular por sus propias siglas a aspirantes que queden fuera de las definiciones morenistas.

Concluyó que la demanda de su partido es de “reclamo serio, profundo, (al) que deben poner atención”.