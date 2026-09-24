México y Corea acuerdan reforzar cooperación en comercio, defensa y cultura

Al conmemorar el 64 aniversario de sus relaciones, México y Corea acordaron reforzar su colaboración en materia comercial, de defensa y de intercambio cultural, coincidieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea, Lee Jae-Myung.

Tras la reunión de trabajo desarrollada en Palacio Nacional entre los presidentes, sus equipos y empresarios de ambos países, Sheinbaum destacó:

“La relación económica entre nuestras naciones mantiene un dinamismo extraordinario. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 27 mil millones de dólares. Corea es uno de los cinco principales socios comerciales de México en el mundo y México es el principal socio comercial de Corea en América Latina.

“Asimismo, la inversión coreana acumulada desde 2006 suma más de 11 mil 500 millones de dólares a través de más de dos mil empresas. Conversamos también sobre el enorme potencial de nuestra cooperación en sectores estratégicos como la electromovilidad, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la ciencia y la educación superior”, destacó Sheinbaum.

Foto: @Claudiashein

Además de la relación comercial de las grandes empresas de ambos países, la presidenta dijo que se buscará involucrar a pequeñas y medianas empresas mexicanas en este esfuerzo, como establece el Plan México planteado por el actual gobierno mexicano para generar prosperidad compartida.

“Como parte de este esfuerzo, en el marco de esta visita, diversas dependencias de ambos gobiernos firmamos ya 17 memorándums de entendimiento en materias como cooperación económica, financiera, cooperación para el desarrollo, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia y tecnología. Asimismo, propiedad intelectual, agricultura y seguridad, entre otras”, detalló Sheinbaum.

De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, la balanza comercial entre ambos países favorece a Corea, que exporta autos, autopartes, circuitos integrados y grabaciones de audio; en tanto que desde nuestro país se exportan principalmente petróleo, plomo y zinc.

El presidente coreano agradeció a México el suministro de petróleo y expuso que el combate a la importación de productos apócrifos a México y los temas de defensa serán explorados.

“En aras de facilitar el comercio, hemos establecido un nuevo marco institucional para reforzar la protección de derechos de PI (propiedad intelectual) y el intercambio de información sobre mercancías ilícitas en aduanas. Antes de fin de año se abrirá una sesión informativa para identificar productos coreanos falsificados y durante el primer semestre del próximo año, una reunión para impedir el ingreso de mercancías ilícitas y peligrosas”, puntualizó el presidente de Corea.

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Los dos países también profundizarán su colaboración en materia de tecnología, en especial en la industria aeroespacial, el manejo de la inteligencia artificial y la defensa.

“Vamos a profundizar nuestro intercambio para que la destacada tecnología de defensa de Corea conduzca la producción local en México. Vamos a contribuir para la mejora de la capacidad de la industria de defensa de México y para que podamos entrar juntos a terceros mercados”, señaló.

En México también se construirá un centro de enseñanza de la cultura K-pop, y en Corea se abrirá una Casa de México para fomentar el intercambio cultural y educativo de alto nivel entre ambos países.