Ayúdanos a encontrar a María Valentina García, tiene 12 años y desapareció en Coyoacán

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó una ficha de búsqueda para localizar a María Valentina García García, de 12 años, quien fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre.

De acuerdo con la ficha, María Valentina fue vista por última vez el 22 de septiembre de 2026, en la Sección 6 de Culhuacán, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Desde entonces se desconoce su paradero.

La adolescente mide aproximadamente 1.49 metros, es de sexo femenino y, según la información oficial, no cuenta con señas particulares u objetos asociados registrados.

El día de su desaparición vestía pantalón negro holgado, una playera blanca y una sudadera con logotipo de Adidas, además de tenis.

La Fiscalía y autoridades capitalinas solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

Si tienes información sobre su paradero, puedes comunicarte al 55 5484 0430, a *Locatel 0311 o al 55 5658 1111.