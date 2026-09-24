Hallan con vida a estudiante reportado como desaparecido; estaba en su trabajo

Erik Alejandro "N", estudiante de Puebla que tenía más de dos semanas desaparecido, fue localizado con vida en Monterrey, Nuevo León, estado al cual se desplazó para trabajar como guardia de seguridad.

La Fiscalía General de Puebla reveló que pudo ubicar a Erik Alejandro a través de actos de investigación y búsqueda implementados.

El caso se remonta al 2 de septiembre, cuando el alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) salió de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo, situado en las inmediaciones de la Central de Abastos de Puebla.

Sin embargo, su jornada de trabajo terminó y no regresó a su domicilio ni se comunicó con su familia, situación que causó alerta y que los hizo buscar apoyo a las autoridades.

Los familiares de Erik indicaron que la última vez que lo vieron salir de casa, llevaba puesta una sudadera de color gris liso, playera sin mangas de color negro, pantalón tipo pants color gris liso, tenis blancos con negro y una mochila.

Después de recibir el reporte, la Fiscalía de Puebla realizó entrevistas, solicitud y revisión de videograbaciones, requerimientos de información, verificaciones institucionales y colaboración con diversas autoridades, todo ello a fin de dar con el paradero del joven de 29 años.

El resultado fue exitoso. Erik Alejandro fue localizado el 18 de septiembre del presente año en Monterrey, Nuevo León.

Al ser cuestionado sobre lo que había ocurrido, el estudiante manifestó que se trasladó voluntariamente a la zona norte del país, en donde consiguió un trabajo como guardia de seguridad y elemento de limpieza. Además, señaló que no pudo comunicarse con su familia porque había extraviado su teléfono celular.

Erik Alejandro “N” refirió que durante su ausencia no fue víctima de delito alguno y solicitó la cancelación de su búsqueda. La Fiscalía General de Puebla confirmó que realizó las diligencias correspondientes conforme a los protocolos aplicables.

Alumno de Universidad Veracruzana fue hallado sin vida

Por Lourdes López

El estudiante Josué Hernández Cayetano, de 21 años, alumno de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, fue localizado muerto luego de permanecer 14 días desaparecido en la capital del estado.

La Comisión Estatal de Búsqueda confirmó la desactivación de la ficha este viernes, mientras la UV emitió esquelas oficiales lamentando el fallecimiento.

Hernández Cayetano, quien también era alumno del Centro de Idiomas, salió de su domicilio el sábado 5 de septiembre a bordo de una camioneta Nissan X-Trail negra y desde entonces no se tuvo rastro de él. Su desaparición generó inquietud entre sus compañeros y académicos.

La Fiscalía General del Estado no ha informado las causas de la muerte ni la línea de investigación que se sigue. La comunidad estudiantil reclamó protocolos efectivos de protección, alumbrado y vigilancia en los accesos a facultades, así como claridad en las investigaciones de casos recientes que involucran a jóvenes universitarios en Xalapa.

Este 2026 se convirtió en uno de los años más violentos para la Universidad Veracruzana. Con seis estudiantes fallecidos —todos con esquelas institucionales emitidas por la UV— el registro marca un incremento que ya preocupa a la comunidad universitaria. La cifra incluye homicidios, accidentes viales y un caso de desaparición seguido de hallazgo sin vida.

Los casos más impactantes de los que ha dado cuenta la UV son el homicidio de Melanie Michelle Méndez Morales, de 24 años y Luis Fernando Hernández Ibáñez, de 28, estudiantes de la Facultad de Psicología en Xalapa, que hasta la fecha no ha quedado esclarecido públicamente.

Juan José Martínez Díaz, de 19 años, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica en Orizaba, quien tuvo un accidente mortal cuando conducía su motocicleta, un caso similar al de Jonathan Juárez, estudiante de Contaduría en la región Xalapa.

Además, el joven Jesús Abraham Castillo del Ángel, de 21 años, perdió la vida el pasado 16 de septiembre en un accidente automovilístico en la región de Tuxpan.