Profeco reforzará vigilancia y atención a consumidores durante el Mundial 2026

A una semana del arranque del Mundial 2026, el gobierno de México presentó los avances y acciones que se implementarán para garantizar una experiencia segura y satisfactoria para millones de visitantes nacionales y extranjeros.

Bajo esta premisa, desde Palacio Nacional se destacó que dichas medidas buscan proteger al consumidor, impulsar el turismo, la cultura, así como mejoras en infraestructura y movilidad.

Durante la presentación, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que la dependencia ha desplegado una estrategia integral para proteger a los consumidores antes y durante la justa mundialista.

Entre las principales acciones destacan:

4 mil 488 visitas de verificación a comercios.

4 mil 488 visitas de verificación a comercios. La supervisión de más de 274 mil productos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Así como la colocación de más de 31 mil etiquetas de precios en artículos que carecían de información visible.

Además, Profeco fortaleció la atención al público mediante asesorías, capacitación de servidores públicos y la instalación de módulos de atención en estadios, aeropuertos y zonas de concentración de aficionados. También se habilitó un servicio de atención bilingüe para turistas extranjeros.

Gabriela Cuevas resaltó avances en infraestructura, movilidad y seguridad en el país. Mateo Reyes Arellano

Lanzan aplicación México Invita

En materia turística, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció el lanzamiento de la aplicación digital México Invita, una plataforma que ofrecerá información sobre el Mundial, servicios de asistencia y más de 290 rutas turísticas relacionadas con la gastronomía, el patrimonio arqueológico, los textiles y los museos del país.

Asimismo, más de 2 mil 300 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro participarán en los kioscos de atención a visitantes, mientras que un centro de atención operará las 24 horas mediante el número 078.

En el ámbito cultural, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que se destinaron 400 millones de pesos para fortalecer zonas arqueológicas, museos y espacios históricos. Entre los proyectos más relevantes se encuentran las mejoras en Teotihuacán, la restauración del Templo Mayor, así como trabajos en el Museo Nacional de Antropología, Bellas Artes y otros recintos emblemáticos.

Finalmente, Gabriela Cuevas resaltó avances en infraestructura, movilidad y seguridad, como la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la agilización de trámites migratorios mediante sistemas biométricos y visas electrónicas, además de operativos especiales para garantizar la seguridad de aficionados y selecciones participantes.