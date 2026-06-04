CNTE rechaza propuestas de Segob y SEP; "no cubren la solución a nuestras demandas centrales"

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dijo no a las propuestas del gobierno federal que pretendían dar solución a sus dos principales demandas, al considerar que son insuficientes y no dan una solución real a las principales exigencias del magisterio.

Tras una evaluación detallada de las respuestas gubernamentales, los líderes sindicales acudieron este jueves ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para notificar su rechazo formal y mantener firmes sus peticiones.

Los dirigentes magisteriales advirtieron que, mientras no existan respuestas concretas a sus demandas, continuará la huelga nacional, el plantón en la CDMX y las protestas. Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las demandas urgentes de la CNTE?

De acuerdo con Yenni Araceli Pérez Martínez, actual secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, el magisterio tiene prioridades claras y para las que buscan una solución de parte del gobierno federal. Entre las más urgentes a nivel nacional destacan:

Abrogación total de la Ley del Issste 2007: Los docentes exigen dar marcha atrás a esta legislación que, aseguran, ha mermado sus derechos laborales.

Los docentes exigen dar marcha atrás a esta legislación que, aseguran, ha mermado sus derechos laborales. Jubilación digna: Buscan garantizar un retiro justo para todos los trabajadores del Estado tras sus años de servicio.

Buscan garantizar un retiro justo para todos los trabajadores del Estado tras sus años de servicio. Eliminación de la USICAMM: Demandan desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Demandan desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Cancelación definitiva de la reforma educativa: Exigen que se eliminen por completo las políticas que, según el gremio, precarizan la labor docente.

Integrantes de la CNTE durante su protesta afuera de las instalaciones de la SEP en avenida Universidad. Cuartoscuro

Las propuestas realizadas por la Segob, la SEP y el propio Issste a una comisión del magisterio fueron sometidas a escrutinio durante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. El consenso general fue que las propuestas oficiales se quedan cortas frente a la magnitud del problema.

"Hoy le hacemos saber al pueblo de México, que las respuestas que dio ayer el gobierno federal (...) se retomaron desde la asamblea nacional representativa como respuestas que no cubren la solución a nuestras demandas centrales", detalló Pérez Martínez previo a su ingreso a la Secretaría de Gobernación.

La lideresa de la Sección 22 hizo especial énfasis en que el conflicto educativo va más allá de un solo organismo. "Si bien es cierto en materia educativa para la mayoría de los estados del país, los USICAMM desde luego deben eliminarse, también es cierto que la abrogación de la reforma educativa, no es únicamente eliminar los USICAMM y eso lo hemos externado al gobierno", argumentó.