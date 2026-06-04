Jimena Esquivel: seguridad e incertidumbre jurídica marcarán revisión del T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrollará en un contexto marcado por tensiones en materia de seguridad, incertidumbre jurídica y desafíos políticos que podrían afectar el clima de las negociaciones, advirtió Jimena Esquivel Leautaud, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

La especialista en relaciones México-Estados Unidos señaló que la agenda comercial y la agenda de seguridad están estrechamente vinculadas en la relación bilateral entre ambos países.

Definitivamente sí. Decir que todo es seguridad a lo mejor suena muy exagerado, pero lamentablemente a veces así ha sido la relación bilateral; está muy securitizada”, afirmó.

La experta explicó que, aunque la cooperación entre México y Estados Unidos abarca múltiples ámbitos, los temas de seguridad suelen influir en prácticamente todas las discusiones bilaterales, incluida la revisión del acuerdo comercial que entró en vigor en 2020.

Esquivel recordó, en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, que México enfrenta esta negociación desde una posición asimétrica frente a su principal socio comercial.

Somos dos países con una relación asimétrica, una economía muchísimo más grande que la nuestra, con condiciones para imponer cosas, ya sea en la negociación comercial o en otros temas”, refirió.

Respecto al proceso de revisión del T-MEC, previsto en el propio tratado, la académica consideró que los cuestionamientos recientes relacionados con la seguridad no ponen en riesgo el contenido del acuerdo, pero sí afectan el ambiente político en el que se desarrollan las conversaciones.

Lo que está pasando y los señalamientos relacionados con la seguridad ponen en jaque no la negociación en sí ni el contenido de la negociación, sino el clima de esa negociación”, explicó.

Añadió que estas circunstancias “ejercen una presión sobre lo que se negocia y generan desconfianza política”, factores que pueden influir en la dinámica entre los tres países socios.

No obstante, destacó que México cuenta con experiencia diplomática y capacidades institucionales para enfrentar el proceso de revisión.

Quiero reconocer la experiencia diplomática y el expertise que tiene México como parte de una negociación que es muchísimo más fuerte”, indicó.

A su juicio, el gobierno mexicano debe mantener una estrategia que combine la defensa de la soberanía nacional con el fortalecimiento de la cooperación regional.

México tiene siempre que defender su soberanía, pero tiene que preservar la cooperación bilateral”, sostuvo.

La especialista también se refirió a los cuestionamientos que han surgido en torno a la reforma judicial y sus posibles efectos sobre la confianza de los inversionistas extranjeros. Reconoció que la certeza jurídica sigue siendo un tema central para la economía mexicana. Sin embargo, consideró que el país debe demostrar mediante acciones concretas que existen condiciones de estabilidad para la inversión y el comercio.

México tiene que hacer sus propias investigaciones, dar pasos que muestren que vamos por la ruta de dar certeza”, expresó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y los mecanismos institucionales para brindar confianza a los socios comerciales y a los mercados internacionales.