Legalizados, 90% de hijos de mexicanos en Estados Unidos

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la buena relación entre México y Estados Unidos se basa en la aportación que hacen los connacionales en dicho país.

La buena relación entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones; son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, que fortalecen la economía de México y fortalecen la economía de Estados Unidos que es el mejor símbolo de amistad que puede haber”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina.

“Así lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos, porque es muy importante la aportación de los mexicanos en la economía de Estados Unidos”, definió.

Sheinbaum destacó que, de acuerdo con el Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), los paisanos contribuyen con 2.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) estadunidense.

La directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), Ana Valdez, participó ayer en la conferencia mañanera. Foto: Especial.

Es un mito que la mayoría de los mexicanos en EU son indocumentados

En el mismo sentido, Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank (LDC), expresó que es un mito que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos son indocumentados.

Valdez detalló que de los 38 millones de descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, 34 millones, es decir 90%, tienen un estatus legal o son ciudadanos estadunidenses por nacimiento.

Les quiero decir que, de los 38 millones, el 90% no son indocumentados. Nada más hay un 10% de personas que todavía no consiguen lo que para mí el pensamiento personal es que se merecen la ciudadanía, pero la mayoría de los mexicano-americanos al día de hoy son nacionales, americanos y también muchos de los mexicanos”, enfatizó.

Ana Valdez indicó que desde hace diez años ha disminuido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, por lo que se considera que 90% de los mexicanos en Estados Unidos tienen documentos de migración regulados y son ciudadanos, porque la mayoría son hijos de esos inmigrantes.

La connacional resaltó que los descendientes mexicanos tienen presencia en diversas industrias en Estados Unidos.

Y adicionalmente, son la mayor comunidad de empresarios inmigrantes con 1.2 millones de emprendedores.

Además, esta comunidad genera una aportación económica destacada en tres entidades.

Lo que generan a la economía de EU los descendientes de mexicanos

En California, generan 833 mil millones de dólares del PIB, es decir, 20.5%del estado.

En Texas, 629 mil mdd, lo que representa 22.7% del PIB estatal.

En Nuevo México, generan 46 mil mdd con 30.6% del PIB de la entidad.

Por su parte, en el mismo sentido Sheinbaum indicó que en Estados Unidos viven 38 millones de descendientes de mexicanos, quienes contribuyen a la economía estadunidense.

Al reconocer a los paisanos que radican y trabajan en la Unión Americana, se informó que el crecimiento del PIB generado por ellos creció en 10.5%, además de que cerca de 1.5 billones de dólares del consumo proviene de este sector de la población.

“Ayudan a sus familias en México, siempre lo han hecho solidariamente, pero son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Son personas honestas, trabajadoras, con una cultura del esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad. Y eso es lo que debe guiarnos siempre, la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países”, resaltó la mandataria federal mexicana.

*mcam