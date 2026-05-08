Indignación: sujeto hace tocamiento inapropiado a una niña en Guadalajara

Un sujeto vestido con playera azul y bermudas, tocó a una menor de edad al interior de una tienda de abarrotes, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, en Jalisco.

El hombre se encontraba comprando en la tienda cuando llegó la niña para comprar pan. El sujeto la mira y la deja pasar al mostrador, momento en el que realiza el tocamiento inapropiado.

La menor voltea sin saber qué hacer, mientras el sujeto recibe su cambio y se retira.

El sujeto, quien presuntamente es repartidor de aplicación ya es buscado por las autoridades. Foto: Especial.

En ese momento, la niña comienza a llorar, mientras la empleada le pregunta si se cayó, a lo que la menor dice que no. Al preguntarle si la toco, la niña afirma con la cabeza.

¿Te caíste?, ¿Que te dijo?, ¿te toco?, ¿Dónde te toco?

El hecho ha generado una gran indignación.

“Es indignación y pues yo pienso que deberían de buscar a los hombres que son así”, dijo una vecina

Los vecinos aseguran que ahora las niñas y niños ya no pueden andar en las calles como antes.

“Es mucha inseguridad, ya los niños no van a poder salir. Es lo que estamos comentando ahorita, que antes los niños salían a jugar a la pelota y ahorita las calles están solas, no salen por la inseguridad”.

En redes buscan al sujeto que agredió a menor quien ya fue localizada por la policía

A través de redes sociales se ha iniciado la búsqueda del sujeto, quien se presume seria repartidor de una aplicación y se ha comenzado a compartir su presunta identidad e incluso su posible dirección, para que sea detenido.

La Policía de Guadalajara ya logró localizar a la víctima y se le apoyo para la integración de la carpeta de investigación.

*mcam