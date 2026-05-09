Dan acompañamiento a madres que viven con VIH durante el embarazo

En México, cerca de dos mil 600 menores de 15 años viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Aunque los nuevos diagnósticos pediátricos representan menos de 1% de los casos anuales en el país, la transmisión perinatal, de madre a hijo, sigue siendo un reto que puede prevenirse casi en su totalidad con detección oportuna.

Ante este panorama, el acompañamiento antes, durante y después del embarazo se vuelve vital, ya que la transmisión puede prevenirse prácticamente en su totalidad con un diagnóstico oportuno y acceso a tratamiento.

A través del programa Infancia Libre de VIH (ILVIH), la organización La Casa de la Sal ha logrado que, en 19 años, más de mil bebés de madres con diagnóstico positivo nazcan libres del virus.

En entrevista con

Excélsior, Nieves Rión del Olmo, directora general y cofundadora de la asociación, destacó que en casi dos décadas de operación no han registrado un solo caso de transmisión en los bebés que entran a su protocolo.

“En los años que llevamos trabajando con mamás gestantes, con el diagnóstico de VIH, pues aproximadamente mil bebés han nacido sin el virus; sin embargo, hay un tema importante que es que al interior de la República y en muchas zonas que todavía son sin acceso a servicios de salud, no podríamos tener exactamente una (cifra)”, subrayó.

“No es un trabajo que haga sólo La Casa de la Sal, sino acompañado de médicos, de psicólogos, de psiquiatras de nutriólogos. Entonces, es un programa pues que realmente ha sido efectivo y es un modelo que pues que ha sido también replicado”.

Sin embargo, advirtió que en zonas con poco acceso a servicios de salud, como las costas de Veracruz y el suroeste del país, aún es difícil tener cifras exactas.

EL PROGRAMA

Rión del Olmo explicó que la clave reside en el acompañamiento integral y médico.

Actualmente, por regulación, las pruebas de VIH forman parte del protocolo de atención materno-infantil en hospitales públicos y privados.

“En el momento que una mamá gestante tiene el diagnóstico positivo de VIH, en ese momento se empieza a intervenir con los protocolos, es decir, inmediatamente la mami entra a tratamiento, empieza a tomar su medicamento, los antirretrovirales, se lleva un monitoreo y entonces esta transmisión perinatal de la mamá durante el embarazo, en el parto, la lactancia, se puede prevenir prácticamente en su totalidad, pero, repito, siempre y cuando haya un diagnóstico oportuno”, indicó.

El programa ILVIH trabaja de la mano con las clínicas especializadas Condesa.

Rión del Olmo enfatizó que el abordaje debe ser integral, pues el impacto no es sólo físico.

“La mamá no sólo se enfrenta al diagnóstico de VIH, es decir, todavía existe cierto estigma, cierto rechazo. Entonces siempre nos ponemos en el lugar de una mamá. Reciben el diagnóstico, no sabía que tenía, que fue infectada de VIH y todavía hay muchos mitos alrededor del VIH”, destacó.

“Hay un impacto no sólo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel psíquico. Incluso hablamos de temas de salud mental (…) este programa es el abordaje emocional a nivel integral el acompañamiento durante todo el embarazo”.

Recordó que Casa de la Sal nació hace 40 años siendo pionera en el tema de VIH infantil, cuando se creía que no era posible que un niño fuera infectado.

“Estos modelos surgen de la experiencia del contacto con las personas, de los abordajes psicológicos, como tal no había una escuela”, indicó.

Incluso, algunas de las beneficiarias del programa se suman a brindar acompañamiento a otras mujeres gestantes.

“Tenemos muchas mamis que ingresaron al programa y que después de un año, dos años se vuelven también como esos líderes comunitarios que llevan la información”, narró.

LOS RETOS

Para Rión del Olmo, el reto más grande no es médico, sino social.

“Creo que el VIH causa estigma, causa miedo. El estigma es lo que destruye, es lo que no permite que una mamá que recibe el diagnóstico pueda vivir con mayor tranquilidad su embarazo”, lamentó.

“Yo creo que el estigma se da y esta discriminación a nivel general, a nivel social, insisto, por la falta de información y por todos estos tabúes que tenemos. No creo que sea de un sector específico, creo que precisamente esta incapacidad de abrir un diagnóstico y vivirlo en silencio es uno de los grandes retos sociales”.

Otro de los retos es replicar este modelo en zonas donde hace falta, pues, mientras más oportuna es la detección, hay mucho menos probabilidades de que los bebés puedan nacer con el diagnóstico.

La organización está por lanzar una Guía Materna Infantil, diseñada especialmente para embarazadas con el diagnóstico, un recurso que no existe actualmente en la República Mexicana.

“Este programa se pueda replicar y pueda llegar a mayor cantidad de mujeres, no sólo para que sus bebés no nazcan con el diagnóstico, sino de veras poderlas acompañar y que puedan vivir su embarazo, su parto y su vida sin tanto temor y sin tanto silencio”, subrayó.

Finalmente, Nieves Rión hizo un llamado a la sociedad y a las mujeres a dejar de ver el VIH como algo lejano.

“Muchas de las mamás que sé que se infectan, que tienen el diagnóstico, pues fue a través de la transmisión de su pareja. Por eso también un llamado a todas las mujeres, que a veces nos confiábamos por tener una sola pareja, hazte la prueba por salud (…) es un acto de amor a uno mismo”, resaltó la directora de la organización.

“No veas el VIH a distancia, que está muy muy lejos, es una realidad, es un una cuestión de salud que tiene tratamiento, que no te define, que no te mueres, puedes llevar una vida, dentro de todos los márgenes, normales, pero vivirlo desde este compromiso con nosotros mismos”.