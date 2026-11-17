El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que libros del Registro Público de la Propiedad fueron manipulados mediante la incorporación de anotaciones que permitían cometer fraudes, en medio de las investigaciones por despojos de inmuebles que han colocado bajo escrutinio la operación registral y notarial en la entidad.

Las denuncias han sido identificadas públicamente en Veracruz como el “cártel inmobiliario”, denominación utilizada para referirse a casos de presuntos despojos de propiedades mediante operaciones irregulares relacionadas con documentos y actuaciones registrales y notariales. Durante su comparecencia, Ahued señaló que más de 170 personas han sido atendidas por reclamos relacionados con posibles afectaciones a sus propiedades.

Al comparecer ante el Congreso del Estado por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Ahued fue más allá al admitir una vulnerabilidad dentro del propio sistema encargado de otorgar certeza jurídica a la propiedad: la manipulación física de los libros del Registro Público.

“Lo que pasaba es que de repente llegaban, manipulaban los libros y le metían en los libros otras anotaciones y eso permitía fraudes”, señaló.

Sin embargo, el funcionario no detalló durante su respuesta quiénes realizaban esas modificaciones, cuántos libros o registros pudieron resultar afectados, ni precisó si existen investigaciones administrativas o penales al interior del Registro Público por esas alteraciones.

Ahued explicó que actualmente se mantiene vigilancia para impedir estas prácticas y planteó la necesidad de sustituir la consulta y manipulación directa de los libros por un sistema digital.

“Estamos ahorita atentos, pero lo estamos vigilando. Cuando tengamos pantallas donde la gente no pueda manipular los libros y lo vean en una pantalla, ya no tienen manipulación de los libros que tenemos nosotros a nuestro cargo”, expuso.

En otro momento de su respuesta, el secretario informó que existen personas detenidas y otras prófugas relacionadas con el denominado “cártel inmobiliario”, además de acciones vinculadas con actuaciones notariales. La existencia de detenidos y prófugas también fue reportada tras su comparecencia.

“Ahora ya procedió la Fiscalía, ya hay detenidos de este cártel inmobiliario, ya hay gente que está fugada también y ya hay también acciones contra algunas actuaciones notariales”, afirmó.

El secretario no vinculó expresamente a las personas detenidas o prófugas con la manipulación de los libros del Registro Público que describió previamente.

Ante legisladores de distintas fuerzas políticas, Ahued sostuvo que la Secretaría de Gobierno mantiene mesas permanentes con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para revisar los casos relacionados con presuntos despojos y señaló que cuando las auditorías detectan un posible delito debe presentarse la denuncia correspondiente.

“Se hace la auditoría, si hay algún delito que perseguir, se tiene que denunciar ante la Fiscalía”, explicó.

El funcionario señaló también que se han realizado movimientos de registradores y llamó a legisladores y ciudadanos a denunciar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.

Como parte de las medidas para cerrar espacios a eventuales alteraciones, Ricardo Ahued Bardahuil reconoció que la modernización del Registro Público requerirá una inversión considerable, debido a que existen más de 48 millones de documentos que deben digitalizarse. La cifra y el proyecto de digitalización fueron expuestos durante su comparecencia y retomados en la cobertura de la jornada.