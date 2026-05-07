Revira Taddei nombramientos y ajusta paridad en direcciones del INE

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, modificó los nombramientos que había anunciado originalmente para la Junta General Ejecutiva del organismo, afirmando que no eran definitivos y que el INE siempre ha cumplido con los temas de paridad.

Taddei Zavala ya dio por definitiva la nueva lista de funcionarios designados, en los que habrá 10 mujeres en la Junta General, incluida ella y la Secretaria Ejecutiva, y 8 hombres.

Estos cambios coinciden con señalamientos e impugnaciones que se hicieron desde la semana pasada por incumplimiento del principio de paridad de género presentadas por las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López Vences, así como por la organización Mujeres en Plural ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En un mensaje previo a conferencia de prensa, Taddei anunció nuevos cambios en áreas estratégicas del instituto, entre ellos la Dirección Ejecutiva de Administración, que ahora será encabezada por Liliana Díaz de León Zapata, además de nuevos nombramientos femeninos en áreas técnicas y jurídicas.

“Con estos nombramientos, la Junta General Ejecutiva queda integrada de manera paritaria, en estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución”, afirmó la consejera presidenta.

Precisó que la Junta Legal quedará integrada por seis mujeres y seis hombres, mientras que la Junta ampliada estará conformada por 10 mujeres y ocho hombres.

Taddei aseguró además que, por primera vez en la historia del IFE y del INE, la Junta General Ejecutiva tendrá una integración “plenamente paritaria y del más alto nivel técnico”, y destacó también la inclusión de perfiles de comunidades indígenas y de la diversidad sexual dentro de la nueva estructura directiva del organismo electoral.

JCS