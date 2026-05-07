Incendio en basurero clandestino provoca intensa movilización en Hidalgo

Un incendio registrado en un tiradero a cielo abierto ubicado en la comunidad de San José Palacios, en la zona limítrofe entre Epazoyucan y Mineral de la Reforma, provocó la movilización de cuerpos de emergencia de ambos municipios.

De acuerdo con reportes oficiales, el fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de residuos sólidos, llantas, madera y otros materiales inflamables acumulados en el predio. La combustión generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona metropolitana de Pachuca.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y bomberos, quienes implementaron labores coordinadas para controlar el incendio y evitar su propagación hacia terrenos cercanos. Las tareas de sofocación se vieron dificultadas por las condiciones del lugar, la acumulación de basura y las ráfagas de viento registradas durante la tarde.

Habitantes de la comunidad señalaron que el espacio ha sido utilizado de manera recurrente como tiradero irregular de desechos, situación que, afirmaron, ha generado preocupación constante por posibles riesgos ambientales y de salud.

Autoridades informaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Asimismo, recomendaron a la población evitar acercarse a la zona debido a la presencia de humo y partículas contaminantes en el ambiente.

Una vez que el incendio sea controlado, se prevé el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades.