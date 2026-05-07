Fallas en la red eléctrica mantienen a Tabasco en constante inestabilidad

Una pésima gestión del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, ha provocado que la entidad sufra cotidianamente fallas eléctricas en gran parte de su territorio.

Una avería en una línea de conducción provocó el apagón masivo más reciente. La falla surgió por la salida de operación de dicha infraestructura y el corte ocurrió justo en el horario de descanso de la población.

El calor extremo de los últimos días generó incendios en transformadores que evidentemente han tenido poco mantenimiento; el alto consumo de energía también satura los equipos y provoca fallas constantes en varias regiones del estado.

El gobierno de May no ha sido capaz de mediar una estabilización con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que únicamente se limitó a solicitar a los ciudadanos tomar precauciones ante la inestabilidad de la red.

Inclusive, en este mismo sentido, Manuel Andrade Díaz, exgobernador, calificó la situación en Tabasco como un escenario crítico por la falta de mantenimiento institucional.

Según el exmandatario, la infraestructura opera al límite y no soporta la demanda actual; asimismo, señaló que los apagones resultan de una falla estructural persistente. Además, denunció que los ciudadanos pagan recibos costosos por un servicio inestable.

Desafortunadamente para los tabasqueños, la mayoría de los transformadores son obsoletos. Los equipos truenan o se incendian por exceso de carga y antigüedad.

No es nuevo que la infraestructura ya se encuentra rebasada, pues el sistema no soporta el pico de consumo en zonas críticas como Villahermosa.