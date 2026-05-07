Detienen a dos con 20 kilogramos de metanfetamina y 25 mil dosis de fentanilo

Dos personas que transportaban 20 kilos de metanfetamina y 25 mil dosis de fentanilo, en compartimientos ocultos en un auto particular, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chihuahua.

Autoridades federales localizaron paquetes con metanfetamina ocultos en la estructura de un vehículo asegurado en Chihuahua. Excélsior

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la captura se realizó durante un operativo sobre la Carretera Federal 45, tramo Chihuahua-Juárez, en el marco de las acciones para fortalecer la seguridad en el país y combatir las actividades ilícitas en carreteras.

Las autoridades federales localizaron 25 mil pastillas de fentanilo ocultas en compartimientos de un automóvil inspeccionado en Chihuahua. Excélsior

Como parte de trabajos de inteligencia e investigación, el personal federal le marcó el alto a los tripulantes de un auto sospechoso, para efectuar una inspección de seguridad de rutina.

La SSPC y la FGR presentaron a dos personas detenidas junto con metanfetamina y fentanilo asegurados en Chihuahua. Excélsior

Un binomio canino realizó un marcaje positivo en las puertas del vehículo, donde detectaron alteraciones en su estructura metálica que ocultaban compartimentos, donde se transportaban los paquetes con 20 kilos de metanfetamina y un recipiente con 25 mil pastillas de fentanilo.

Un binomio canino realizó el marcaje positivo en un vehículo inspeccionado en la carretera Chihuahua-Juárez por autoridades federales. Excélsior

El Gabinete de Seguridad informó que el conductor del auto, su acompañante y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.