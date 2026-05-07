Claudia Sheinbaum pide a partidos defender a la 4T calle por calle

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves a los partidos políticos Morena, Verde y del Trabajo, ir a sus distritos para explicar a la población en qué consiste la defensa de la soberanía, y a hacer una relatoría de las reformas constitucionales y legales impulsadas por la actual administración, expuso el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal.

Sheinbaum se reunió durante cerca de hora y media en Palacio Nacional con los diputados federales y senadores de los tres partidos.

Ante ellos, Sheinbaum explicó que las recientes solicitudes de arresto preventivo con fines de extradición en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios de la entidad, así como la cancelación de visas a gobernadores y funcionarios, tiene fines electorales y políticos y no se persecución de delitos.

La titular del Ejecutivo expuso a los diputados federales y senadores que las acciones contra Rocha y los demás funcionarios sinaloenses conforma un ataque a la soberanía de México.

Los llamó también a que en el proceso de selección de candidaturas para las elecciones de 2027 se eviten los conflictos entre los partidos aliancistas.

“Ella pronunció un discurso muy sentido, un discurso muy histórico, ideológico y políticamente y conveniente en este momento respecto de la soberanía, de los principios, los valores y nos pidió a todos regresar a territorio, explicar lo que está pasando en el país, el alcance de la lucha por mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional.

“Caminar en territorio, en villas provincias, rancherías, para explicarle a la población qué es lo que estamos defendiendo frente el poder conservador, al conservadurismo y a la amenaza constante de injerencia, intervencionismo y de actitudes hostiles contra México (…) “Los diputados y senadores vamos a regresar a nuestro distrito a nuestro territorio y explicar lo que está pasando en el país”, expuso Monreal al salir del encuentro con la presidenta.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo que la presidenta les reiteró que en la autollamada cuarta transformación no se puede zigzaguear, políticamente hablando.

“Abordamos que vamos a seguir trabajando para defender el proyecto por el que votaron 36 millones de mexicanos, vamos a continuar en el territorio. Nosotros representamos al defensa de la libertad, la defensa de la soberanía, la búsqueda por la igualdad y el bienestar y no admitimos en nuestro movimiento andar zigzagueando. Estamos unidos para mantenernos en la transformación de este país”, sentenció Mier.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, expuso que tras el encuentro con Sheinbaum la alianza entre los tres partidos de la coalición está fortalecida.

“Las tres bancadas, Morena, Verde y PT cerramos filas con la presidenta de México, nos sentimos orgullosos del trabajo que viene realizando en estos 19 meses. En todos los temas ella ha estado avanzando y dando resultados.

“La alianza está firme, está unida en torno a la presidenta de México y en el proceso federal”, expuso Velasco tras el encuentro en Palacio Nacional.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, dijo que la presidenta agradeció por que ha sido una de las legislaturas más productivas de la historia y los convocó a mantener la unidad en la coalición.

“Debemos cuidarnos del injerencismo (…) Hay que mantener la unidad del movimiento, y que no nos salgamos de la ruta de los principios”, expuso Sandoval.

En el encuentro, además de la presidenta, tomaron la palabra Carlos Puente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados; Alberto Anaya, coordinador de los senadores del PT; y Ricardo Monreal.

JCS