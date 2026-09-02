Se reúnen Omar García Harfuch y Ricardo Monreal previo a la glosa del Informe Presidencial

La Cámara de Diputados afina los últimos detalles para dar inicio a la glosa del informe presidencial presentado por el Ejecutivo Federal, proceso que estará encabezado por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Como parte de los encuentros previos a esta revisión parlamentaria, el legislador sostuvo un encuentro institucional con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de evaluar las acciones desplegadas en las distintas regiones del país.

Ante el arranque de este ejercicio parlamentario, se remarcó la interlocución directa con el gabinete federal al señalar que "esta mañana me reuní con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch, con quien conversamos en torno a las tareas que se han venido realizando con éxito bajo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum".

El encuentro entre Monreal Ávila y García Harfuch sirvió para revisar la efectividad de las tareas operativas e institucionales enfocadas en la pacificación y combate a la delincuencia organizada a nivel nacional. Las estrategias coordinadas entre el gobierno federal y las fuerzas del orden fueron el eje central del diálogo, destacando la continuidad en las metas de seguridad trazadas desde la Presidencia de la República. Respecto al balance operativo y la línea de mando establecida, se reafirmó ante el funcionario federal que las actividades se mantienen "bajo la instrucción de la Presidenta".

Con este antecedente institucional, el recinto legislativo de San Lázaro dará paso al desglose formal del documento enviado por el Poder Ejecutivo bajo la coordinación de Ricardo Monreal. El análisis abarcará los pilares fundamentales de la administración pública, distribuidos en los ejes de política interior, política exterior, desempeño económico y desarrollo social. De cara a este proceso fiscalizador, se puntualizó en el anuncio oficial que "en los próximos días, la Cámara de Diputados comenzará con la glosa y el análisis del informe presidencial en materia política, económica y social, del interior y exterior".

El escrutinio que realizarán los distintos grupos parlamentarios permitirá contrastar los avances en cada área, donde la agenda de seguridad abordada por Monreal y Harfuch se posiciona como una de las prioridades de debate. La revisión sistemática de los rubros clave buscará medir la efectividad de los programas gubernamentales y la transparencia en la aplicación de los recursos. Al ponderar la trascendencia de las reuniones de evaluación técnica con el gabinete federal, se reiteró la relevancia de revisar a fondo "las tareas que se han venido realizando con éxito".

El arranque de la glosa parlamentaria impulsado por Ricardo Monreal definirá además la posible comparecencia de Omar García Harfuch y otros titulares de las secretarías de Estado para ampliar la información sobre el estado que guarda la nación. El Poder Legislativo mantendrá la supervisión sobre los cuatro bloques temáticos establecidos en el marco constitucional, consolidando la interlocución con el gabinete de seguridad y las dependencias responsables del desarrollo social. Todo ello con miras a desahogar un debate profundo sobre los resultados reportados en la conducción política y económica del país.