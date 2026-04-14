Retos del transporte público llegarán al Congreso Internacional de Transporte en un contexto ya posicionado a nivel global

El transporte público se ha colocado en el centro de la agenda internacional con la creación del Día Mundial del Transporte Público; en paralelo, en México, esa misma discusión será llevada a un espacio especializado de análisis: el Congreso Internacional de Transporte (17CIT), donde se abordarán los principales retos estructurales del sector, como la formalización.

La conmemoración internacional —que se celebrará por primera vez el 17 de abril de 2026— fue impulsada por la Unión Internacional de Transporte Público con el objetivo de reconocer el papel estratégico del transporte público en la vida cotidiana, la productividad urbana y la sostenibilidad de las ciudades.

Se trata de una iniciativa global de visibilización; distinto es el caso del Congreso Internacional de Transporte, que se consolida como el principal espacio en México para analizar estos desafíos y traducirlos en propuestas concretas de política pública.

Entre los temas que concentrarán el debate en el 17CIT destaca la formalización del transporte concesionado, un proceso que en México ha sido abordado históricamente como un requisito administrativo, sin consolidarse como una política integral de fortalecimiento. Esta condición ha derivado en fragmentación operativa, debilidad financiera y limitaciones para avanzar hacia modelos empresariales más eficientes.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad —organizadora del Congreso desde hace 17 ediciones—, este tema se ha vuelto prioritario tanto en la agenda nacional como en el debate internacional sobre movilidad.

En esa línea, Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA y fundador de la AMTM, afirmó que “la formalización no puede seguir tratándose como un trámite administrativo. Tiene que convertirse en una verdadera política pública que acompañe a los transportistas en su transición hacia modelos empresariales sólidos y sostenibles”.

Añadió que el Estado debe asumir un papel corresponsable en este proceso: “sin financiamiento, asistencia técnica y reglas claras, no hay manera de construir un sistema de transporte moderno. La formalización debe ser una puerta de entrada al desarrollo del sector, no una barrera”.

Por su parte, Nicolás Rosales Pallares, presidente de la AMTM, señaló que un proceso de formalización acompañado permite mejorar la calidad del servicio, garantizar condiciones laborales dignas y facilitar la adopción de nuevas tecnologías.

Así, mientras el Día Mundial del Transporte Público busca posicionar el tema a nivel global, el Congreso Internacional de Transporte se perfila como el espacio donde esa discusión se aterriza en el caso mexicano, con la participación de autoridades, especialistas y operadores dijo la AMTM a través de un comunicado.

El 17CIT se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, donde se prevé la participación de actores clave del sector.