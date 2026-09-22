Beltrones urge gobierno con visión de largo plazo y conciliación nacional

México enfrenta de manera simultánea diversos retos que requieren una estrategia de largo plazo y una mayor conciliación nacional, afirmó el senador Manlio Fabio Beltrones.

El legislador por Sonora señaló que entre los principales desafíos se encuentran el bajo crecimiento económico, problemas de recaudación, deterioro en los servicios de salud y educación, rezagos en infraestructura, inseguridad y una relación complicada con Estados Unidos.

“Esto amerita que tengamos muy buen gobierno con visión de largo plazo, no de corto plazo, y que se esmere en buscar una conciliación nacional que le permita hacer los trabajos necesarios para salir adelante”, declaró.

Beltrones también cuestionó el gasto destinado a proyectos heredados del sexenio anterior, entre ellos el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Mundo Maya.

De acuerdo con el senador, estas obras requieren recursos públicos para mantenerse y, según su señalamiento, este año se destinarían 250 mil millones de pesos para subsidiarlas.

Todas estas obras fastuosas y que no tienen sustento por sí mismas tendrán que seguir siendo mantenidas por el gobierno, en vez de destinar esos recursos a obras de infraestructura en las ciudades, a educación [...] y a los hospitales que hoy sufren por falta de mantenimiento”, sostuvo.

Reproducir Retos de México como bajo crecimiento, inseguridad y rezagos en salud preocupan a Manlio Fabio Beltrones, quien pidió una estrategia de largo plazo.

Beltrones alerta por retenes en carreteras de Sonora

En materia de seguridad, el senador puso como ejemplo la situación que, afirmó, se registra en las carreteras de Sonora, particularmente en los trayectos hacia Nogales.

Señaló que además de los retenes falsos, existen denuncias sobre algunos puntos oficiales donde automovilistas serían despojados de bienes y dinero.

El atraco en las carreteras de Sonora con retenes falsos y, lo que es peor, con algunos retenes oficiales que se encargan de despojar de sus bienes y de su dinero a automovilistas que transitan, sobre todo hacia Nogales, ya hizo implosión con una inconformidad mayúscula”, advirtió. Relación con EU requiere mayor coordinación

Sobre la relación bilateral, Beltrones atribuyó las actuales presiones entre México y Estados Unidos a lo que calificó como una política de tolerancia hacia los grupos del narcotráfico durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Esta tolerancia del sexenio pasado, traducida en el eslogan ‘abrazos, no balazos’, vino a traernos a este momento donde nos están cobrando factura”, afirmó.

El senador consideró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe profundizar la coordinación con las instituciones mexicanas y fortalecer la colaboración con Estados Unidos.

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Lo primero que debe haber es una gran coordinación hacia adentro y una gran colaboración hacia afuera”, expresó.

Beltrones reconoció los trabajos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Marina, aunque señaló que también se requiere una actuación efectiva de los gobiernos estatales, policías y fiscalías.

Respecto a Estados Unidos, sostuvo que, aunque la relación es inequitativa, la vecindad con ese país hace necesaria la cooperación bilateral para establecer mecanismos de convivencia que permitan proteger la soberanía de ambas naciones.

Las declaraciones de Beltrones fueron difundidas este 22 de septiembre y coinciden con el planteamiento de que México requiere una estrategia de largo plazo frente a los desafíos económicos, de seguridad y de política exterior que, según el senador, se presentan de manera simultánea.