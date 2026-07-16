Otro asalto contra traileros en la México-Pachuca 

La autopista México–Pachuca volvió a ser escenario de un hecho delictivo, al registrarse el segundo atraco violento en apenas dos días en el mismo tramo, donde autoridades lograron recuperar un tractocamión robado y detener a dos personas presuntamente involucradas.

De acuerdo con información preliminar, el operador de un tractocamión International LT625, modelo 2025, fue despojado de la unidad por sujetos que lo interceptaron mientras circulaba por la vialidad. Tras el reporte, corporaciones de seguridad implementaron un operativo que derivó en una persecución.

Minutos después, los agentes ubicaron el vehículo de carga, lograron asegurarlo y detuvieron a dos presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la definición de su situación legal.

El despliegue policial ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la autopista, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Con este nuevo caso, suman dos atracos violentos en el mismo punto en un lapso de dos días. Apenas el miércoles, un operador de tráiler fue atacado a balazos por presuntos delincuentes que intentaron obligarlo a detener la marcha de su unidad para asaltarlo; no obstante, consiguió escapar y ponerse a salvo. El chofer sufrió una crisis nerviosa y recibió atención médica tras la agresión.

Trailero se resiste a asalto

Un intento de asalto contra un operador de tráiler provocó la movilización de corporaciones de seguridad sobre la carretera federal México-Pachuca, luego de que presuntos delincuentes dispararan contra la unidad de carga para intentar obligarla a detenerse.

Según los primeros informes, los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Tolcayuca, donde los ocupantes de un automóvil Dodge Attitude interceptaron el tractocamión. Al no conseguir que el conductor frenara su marcha, realizaron varios disparos contra la unidad.

Pese a la agresión, el operador continuó conduciendo hasta llegar a una zona con establecimientos comerciales, donde pidió auxilio y resguardó su integridad física.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con corporaciones municipales, implementaron un operativo para ubicar a los presuntos responsables, quienes lograron escapar con dirección a Pachuca.

El conductor no presentó lesiones, aunque fue atendido debido a la crisis nerviosa que sufrió tras el ataque. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los agresores y determinar su probable participación en este intento de robo.