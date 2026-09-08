PAN urge llamar a comparecer a Mario Delgado por resultados en prueba PISA 2025

El Partido Acción Nacional, en voz de la diputada Kenia López Rabadán, urgió la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, “ante los manos resultados educativos, evidencias en la prueba PISA”.

Respecto al 2015, los resultados PISA 2025, publicados el lunes, muestran una caída de 22 puntos en matemáticas y 15 en lectura. En ciencias, el descenso fue de cinco puntos respecto.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, López Rabadán señaló que “ante los malos resultados educativos evidenciados en la prueba PISA, donde se demuestra el retroceso en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos mexicanos, urge que el secretario de Educación Pública, @mario_delgado, COMPAREZCA ante el Pleno de la Cámara de Diputados.”.

Agregó que la afectación a los niños y jóvenes mexicanos “es inadmisible y debe corregirse para no continuar con el deterioro”.

En su mensaje en X, López Rabadán enfatizó que si no hay alumnos preparados y competitivos, no habrá motor económico y tampoco habrá ingresos para que las familias tengan prosperidad.

“Tampoco habrá quien pague impuestos con los que se cubren los programas sociales. El secretario de Educación debe explicarle a los mexicanos”, recalcó.

En tanto, la bancada del PRI demandó replantear de inmediato la estrategia para formar a niños y jóvenes, en todos los grados escolares; adelantaron que buscarán que se designe mayor presupuesto, suficiente para infraestructura escolar, capacitación docente y programas académicos que devuelvan a los estudiantes mexicanos la competitividad que demanda el entorno global.

Bolaños-Cacho respalda a Mario Delgado

Sobre el tema se pronunció el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho, quien rechazó las voces que aseguran que el sistema educativo en México está fracasado y respaldó la labor de Mario Delgado al frente de la SEP.

Sin embargo, el legislador por el Partido Verde, advirtió que el reto en materia educativa, y de seguridad y salud "es enorme" por lo que se pronunció por que en el Paquete Económico 2027 que se recibirá la tarde de este martes 8 de septiembre, atienda “como prioridad” estos rubros.

“Yo creo que el secretario Mario Delgado está haciendo una buena labor al frente de la Secretaría de Educación Pública (…) El reto es inmenso, pero en todo lo que tenga que ver con educación, salud y seguridad, no debemos de escatimar como mexicanas y mexicanos para poder otorgar todas las facilidades que se puedan para que no haya este tipo de carencias”, expresó en entrevista.