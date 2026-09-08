Prueba PISA tiene sus ‘limitaciones’; Sheinbaum destaca resultado en ciencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes el desempeño de los estudiantes mexicanos en la Prueba PISA 2025, aunque reconoció que hubo una disminución en matemáticas, mientras destacó que México logró mantener sus resultados en ciencias y resistió mejor que otros países el retroceso registrado en lectura.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó nuevamente las características de la evaluación internacional y advirtió que comparar bajo una misma metodología a sistemas educativos con realidades sociales distintas tiene limitaciones.

Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”, señaló.

Los resultados presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que México obtuvo 414 puntos en ciencias, frente a los 482 puntos del promedio de la OCDE.

En lectura, los estudiantes mexicanos alcanzaron 408 puntos, mientras que el promedio internacional fue de 461 puntos. En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, contra 463 puntos del promedio de la organización.

Aunque las tres cifras colocan al país por debajo del promedio de la OCDE, Sheinbaum pidió observar la evolución de los resultados y no solamente la distancia respecto del promedio internacional.

Sheinbaum destaca el desempeño en ciencias

La presidenta sostuvo que uno de los elementos positivos de la evaluación se encuentra en ciencias, donde, desde su perspectiva, existe un incremento en los conocimientos de los estudiantes.

En ciencias la calificación de los estudiantes subió”, afirmó.

Sheinbaum relacionó este comportamiento con la política educativa de su administración y particularmente con la Nueva Escuela Mexicana.

Hay un reconocimiento del incremento en el conocimiento de ciencias gracias a la Nueva Escuela Mexicana”, sostuvo.

El argumento presidencial coincide parcialmente con la lectura que hizo Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, quien destacó la resiliencia del sistema educativo mexicano y señaló que el desempeño en ciencias se ha mantenido estable desde 2022.

Schleicher incluso pidió interpretar los resultados en un contexto internacional en el que numerosos sistemas educativos han experimentado retrocesos.

A veces, el progreso en la educación consiste en ir más rápido, pero otras veces es mantenerte firme cuando los vientos soplan en tu contra y México lo ha hecho mientras abre también las puertas para la educación de forma más amplia”, afirmó.

El funcionario de la OCDE añadió una consideración particularmente significativa sobre el futuro del sistema mexicano: “el capítulo más importante de la historia educativa mexicana aún podría estar por venir”.

México cae en lectura, pero, dice que el retroceso fue menor

Uno de los puntos centrales de la explicación de Sheinbaum fue el comportamiento de la lectura.

Los 408 puntos obtenidos por México representan una diferencia de 53 puntos respecto del promedio de la OCDE, ubicado en 461.

La presidenta, sin embargo, subrayó que la disminución no fue un fenómeno exclusivo del país.

Bajó en todos los países de la OCDE. De hecho, en México su disminución es mucho menor que en muchos otros países”, afirmó.

Sheinbaum también hizo referencia al impacto de las plataformas digitales en los hábitos de lectura de los estudiantes.

En el reporte de la OCDE, el resultado en lectura lo asocian a las famosas plataformas digitales que hemos estudiado aquí. Entonces, no es exclusivo de México”, sostuvo.

De esta manera, la presidenta colocó el resultado mexicano dentro de una tendencia internacional y no como un fenómeno exclusivo del sistema educativo nacional.

Matemáticas, el punto que Sheinbaum reconoce

En matemáticas el escenario es distinto.

México obtuvo 388 puntos, 75 menos que el promedio de la OCDE, que alcanzó 463.

La propia presidenta reconoció que hubo una disminución.

Matemáticas en todo caso tiene su discusión”, dijo durante su exposición.

Sheinbaum insistió en que otros países también registraron retrocesos, aunque aclaró que ese argumento no debe utilizarse simplemente para justificar el resultado mexicano.

No por mal de muchos”, señaló.

La mandataria reiteró su crítica histórica a PISA y explicó que considera que la evaluación debe analizarse tomando en cuenta las diferencias entre los sistemas educativos.

Siempre hemos criticado la Prueba PISA por eso”, afirmó.

Cuatro de cada 10 estudiantes, por debajo del nivel básico

Los datos de la OCDE muestran la dimensión del reto educativo que enfrenta México.

El 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos se ubicó por debajo del nivel 2 en las tres áreas evaluadas, más del doble del promedio de la OCDE, que fue de 19.7 por ciento.

En ciencias, 50 por ciento de los alumnos mexicanos alcanzó al menos el nivel básico, frente a 74 por ciento en el promedio de la OCDE.

En matemáticas, apenas 30 por ciento alcanzó ese nivel, mientras que en la OCDE lo hizo 65 por ciento.

En lectura, 50 por ciento llegó al menos al nivel básico, frente a 69 por ciento del promedio de la organización.

La distancia es todavía mayor cuando se observan los niveles de excelencia. Solamente 0.5 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente a 11.9 por ciento en el promedio de la OCDE.