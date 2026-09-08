García Harfuch confirma enfrentamiento en Sinaloa, hay 4 detenidos

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que elementos de esta dependencia fueron agredidos a balazos y repelieron un ataque en Culiacán, Sinaloa, sin que se reportaran lesionados y con la detención de cuatro presuntos responsables.

En su cuenta de X, el funcionario federal detalló que se aseguraron armas de fuego y otros pertrechos, así como un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos.

“En Culiacán, Sinaloa, personal del @SPF_SSPC de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego. Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas.

“Ningún elemento resultó lesionado. Se aseguraron tres armas de fuego, dos largas y una corta, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, el cual cuenta con reporte de robo en ese país. Los detenidos están relacionados con el delito de robo de vehículo y serían identificados como generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores”, detalló García Harfuch, en su mensaje.

Agresión

Sobre esta agresión a elementos de la SSPC, el Gabinete de Seguridad informó que los hechos ocurrieron sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo Los Mochis-Culiacán, del municipio de Culiacán.

Se detalló que el personal federal realizaba recorridos de inspección y vigilancia, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta.

Ante la amenaza, se detalló, los agentes de la SSPC repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos y con estricto apego a los derechos humanos, logrando controlar la situación y se procedió a detener a cuatro personas, a quienes se les informaron sus derechos para ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

En el lugar se aseguraron dos armas largas, un arma corta, 30 cargadores, más de 500 cartuchos útiles, cinco chalecos balísticos, dos pecheras y diversos ponchallantas, lo que también quedó a disposición de la autoridad ministerial.