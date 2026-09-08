Ariadna Montiel afirma que Morena encabeza preferencias rumbo a 2027

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, aseguró que los partidos de oposición que buscan reagruparse representan nuevamente a la llamada “mafia del poder”, pero afirmó que el pueblo de México es consciente y sabrá distinguir entre quienes trabajan por su bienestar y quienes buscan recuperar privilegios.

“Queremos recordar que la mafia del poder siempre ha estado junta, se intentan reagrupar, pero afortunadamente el pueblo de México es un pueblo consciente, valiente y rebelde”, afirmó.

Durante su mensaje, Montiel sostuvo que la ciudadanía ha demostrado su capacidad para levantarse contra las injusticias y reconocer a quienes trabajan en favor de sus intereses. En ese sentido, vinculó la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el respaldo que, dijo, mantiene el movimiento de Morena. Morena encabeza preferencias rumbo a 2027

La dirigente morenista presentó una encuesta publicada por El Universal sobre la preferencia electoral para diputados federales y señaló que, independientemente de las simpatías que pueda generar el medio que difundió el estudio, lo relevante es lo que expresa la ciudadanía.

De acuerdo con los datos mostrados por Montiel, Morena registra 35% de preferencia bruta, frente a 11% del PAN, 9% del PRI, 9% de Movimiento Ciudadano, 5% del Partido Verde y 2% del Partido del Trabajo. Somos México aparece con 1%, mientras que Partido PAZ registra 0%. El 28% de los encuestados no respondió.

En la medición de preferencia efectiva, que elimina la no respuesta, Morena alcanza 48%, seguido por el PAN con 15%, Movimiento Ciudadano con 13%, el PRI con 12%, el Partido Verde con 7% y el Partido del Trabajo con 3%. Los nuevos partidos PAZ y Somos México aparecen con 1% cada uno.

Montiel afirmó que estos resultados colocan a Morena como el partido con mayor preferencia electoral rumbo a 2027, pese a los intentos de sus adversarios por construir una alianza opositora. Morena también tiene la mejor opinión

La dirigente también se refirió a la evaluación que los ciudadanos hacen de los partidos políticos. Según la encuesta presentada, Morena obtiene 8% de opiniones “muy buenas” y 48% de opiniones “buenas”, frente a 20% de opiniones malas y 9% de muy malas.

En contraste, el PAN registra 2% de opiniones muy buenas y 24% de buenas, mientras que 43% lo considera un partido con mala opinión y 10% con muy mala opinión.

El PRI presenta 1% de opinión muy buena y 19% buena, frente a 44% de opiniones malas y 15% muy malas.

“Con toda su mala vibra permanentemente, su campaña de calumnias, de mentiras, de falsedades, nuestro partido es el partido con mejor opinión”, sostuvo Montiel.

La dirigente concluyó que los resultados representan un reconocimiento a la militancia morenista que, dijo, trabaja en territorio y participa en las acciones del movimiento.

“Enhorabuena para nuestros compañeros y compañeras militantes que defienden a nuestro proyecto en el territorio”, expresó, al reiterar que la lucha de Morena, según sus palabras, tiene como objetivo el bienestar del pueblo de México.