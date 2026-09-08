Jalisco activa ubicación en tiempo real de mil 133 unidades de transporte en Google Maps

El Gobierno de Jalisco avanza en la modernización del transporte público con la incorporación de la ubicación en tiempo real de mil 133 unidades correspondientes a 141 rutas en Google Maps, una herramienta que permitirá a las y los usuarios planificar mejor sus traslados y conocer el tiempo estimado de llegada de las unidades.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que el proyecto forma parte del proceso de digitalización del sistema de movilidad estatal y busca ofrecer información más precisa sobre recorridos, paradas y horarios para facilitar los desplazamientos en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras regiones del estado.

Como parte de la primera etapa, concluida en julio, 259 rutas ya fueron integradas a Google Maps con información estática sobre sus recorridos, mientras continúa la actualización de paradas, horarios y otros datos operativos.

Actualmente, la segunda fase del proyecto concentra los esfuerzos en la geolocalización en tiempo real de las unidades. Con ello, los usuarios pueden visualizar directamente en la plataforma la ubicación de los vehículos y estimar cuánto tardarán en llegar a su parada.

La administración estatal fijó como objetivo que la totalidad del parque vehicular del transporte público esté disponible para consulta en tiempo real durante los próximos meses, con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente y predecible para la población.

El proyecto da cumplimiento al compromiso asumido en marzo por el gobernador Pablo Lemus Navarro con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezada por Fernanda Romero, para digitalizar la información del transporte público mediante una alianza entre SETRAN y Ualabee, empresa socia estratégica de Google.

Con esta estrategia, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la movilidad mediante herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de viaje, proporcionen información oportuna y consoliden un transporte público más accesible, conectado y eficiente.