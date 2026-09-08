Descarrila tren de carga en Zacatecas; suspenden rutas al norte

Un aparatoso accidente ferroviario paralizó temporalmente el tránsito de trenes del centro al norte de México este martes. Un tren de carga se descarriló a la salida de la zona metropolitana de Zacatecas, dejando múltiples vagones siniestrados y desatando una fuerte movilización de los cuerpos de rescate.

Las alertas se encendieron cuando trabajadores de la empresa ferroviaria informaron a las autoridades sobre la volcadura de un vagón cisterna que portaba señalética de material peligroso.

Por ello, los cuerpos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar, situado a espaldas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 18 del Instituto Politécnico Nacional, ante el riesgo de que los alumnos pudieran verse afectados.

Vista general de los vagones siniestrados; al fondo se observa la cisterna que activó los protocolos preventivos de Protección Civil. Omar Hernández

Tras la inspección, los rescatistas comprobaron que el vagón cisterna estaba vacío y no representaba peligro. Sin embargo, otro de los vagones permanecía levantado de las vías con riesgo de volcarse, por lo que personal ferroviario realizó trabajos de apuntalamiento para evitar mayores daños a la infraestructura.

Como resultado del percance, dos vagones quedaron volcados y más de una decena descarrilados, además de que no se registraron personas lesionadas por el percance. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para prevenir robos, mientras agentes de la Fiscalía iniciaban las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El descarrilamiento provocó la suspensión de la circulación de trenes del centro al norte del país mientras se retiran los vagones siniestrados. Trabajadores de la zona estiman que la afectación podría prolongarse durante un par de días.