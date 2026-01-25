Resultados Melate 4166: Domingo 25 de enero de 2026

Este domingo 25 de enero, se lleva a cabo el sorteo 4166 de Melate, Revancha y Revanchita; para hoy, la Lotería Nacional informó que la bolsa acumulada es de 427.3 millones de pesos.

A las 21:00 horas, Pronósticos para la Asistencia Pública revelará cuáles son las combinaciones ganadoras del Melate, Revancha y Revanchita. ¿Ya estás listo para cerrar enero siendo millonario?

Números ganadores del sorteo 4166 de Melate, Revancha y Revanchita

La Lotería Nacional ya dio a conocer las combinaciones ganadoras del sorteo Melate de este domingo 25 de enero de 2026; por ello te recomendamos revisar la lista y ver si tus números son los afortunados.

Si eres uno de los ganadores del sorteo 4163 de Melate, Revancha y Revanchita, es importante que sepas que cuentas con 60 días para cobrar tu premio. No olvides llevar el boleto original para que te paguen.

Resultados Melate 4166 Lotería Nacional

¿Cómo se lleva a cabo el sorteo Melate?

En cada sorteo de Melate, se eligen siete esferas de manera aleatoria de una urna que contiene diferentes números. Estos son los ganadores: seis números naturales, mientras que el séptimo es adicional. Para ser uno de los ganadores, debes acertar al menos dos números naturales.

¿Dónde ver el sorteo Melate?

Podrás seguir las transmisiones que realizan los Pronósticos para la Asistencia Pública de Melate, Revancha y Revanchita, a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Electrónicos.

Con una hora aproximada de duración, las transmisiones inician en punto de las 21:00 horas todos los domingos, miércoles y viernes.

¿Cómo jugar a Melate y ganar la bolsa acumulada?

Jugar al Melate es más sencillo de lo que parece. Tienes dos opciones: en línea o directamente en cualquiera de las agencias ubicadas en la Ciudad de México.

Si te decides por el método tradicional de jugar a Melate, Revancha y Revanchita, simplemente tendrás que acudir a una de las muchas agencias disponibles. Aquí, deberás completar el volante clásico de estos sorteos con las combinaciones numéricas que elijas.

Sorteo 4163 de Melate, Revancha y Revanchita Lotería Nacional

Si optas por la opción en línea, podrás participar incluso minutos antes del sorteo. Recuerda que la Lotería Nacional recomienda hacerlo solo a través de canales oficiales:

TuLotero

CMillonario

Misuerte.mx

Ganalottodo

Aganar.com

Para jugar en línea deberás ingresar a cualquiera de los sitios oficiales previamente mencionados; se te proporcionará un boleto electrónico. Este boleto digital te permite elegir tus combinaciones numéricas favoritas directamente desde tu dispositivo.

¿Cuánto cuesta el Melate?

Los juegos de Melate cuestan 15 pesos. Pero si prefieres jugar a los otros dos, Revancha y Revanchita, tienen un costo adicional: El primero de 10 pesos más y el segundo 5 pesos extra.

¿Cómo cobrar un premio Melate?

Si resultaste afortunado en los resultados del Melate este domingo 25 de enero de 2026, te aguarda un proceso sencillo para reclamar tu premio:

Los ganadores de Melate pueden cobrar sus premios directamente en cualquier agencia de la Lotería Nacional, o si lo prefieren, en las Oficinas Centrales localizadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez.

Si la fortuna te ha sonreído con un premio más grande, puedes presentarte en cualquier sucursal de los bancos asociados durante días hábiles con tu boleto original y una identificación oficial.

¡No dejes pasar tu oportunidad de convertirte en el próximo gran ganador del Melate!