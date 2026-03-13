Nuevas propuestas implicarán cambios constitucionales: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el Plan B electoral es una reforma constitucional para mover la fecha de la revocación de mandato y de la elección de los juzgadores federales, así como modificaciones a la integración de los Congresos locales y los ayuntamientos, la inclusión del tema de elecciones en la consulta popular y la reducción de salarios de los consejeros del INE.

Ayer, Excélsior informó que durante la reunión de casi seis horas que sostuvieron los líderes legislativos de Morena, PT y PVEM en Palacio Nacional, se tocaron aristas de reforma constitucional del Plan B, para después abundar en la consecuente reforma secundaria.

En entrevista, Monreal destacó que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue “muy generosa” al invitar a sus aliados del PVEM y PT a dialogar, luego de que unas horas antes le hubieran rechazado su reforma electoral a nivel constitucional.

“Creo que no debería, por parte del PT y del Verde, rechazar esta oferta que la Presidenta (de la República) hace de manera generosa y amplia para que a través de una reforma, que no es la que ella quería, pueda reconstituirse y sanar cualquier malentendido y volver a tener la fuerza política y legislativa que México necesita.

“Creo que ha sido excesiva su actitud de generosidad para con ellos”, dijo Monreal Ávila.

En dos entrevistas realizadas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal delineó los seis temas que contiene el llamado Plan B, que se presentará el lunes al Congreso de la Unión.

“Está el tema de los Congresos locales. Está el de los ayuntamientos, regidores con un tope en la representación y también en la parte económica. Está lo de revocación de mandato y probablemente llegue también el tema de la elección judicial postergada; es decir, que pueda moverse a 2028; son modificaciones a los transitorios de la Constitución”, dijo de manera inicial.

A pregunta expresa, habló de la consulta popular.

“Actualmente, las consultas que se realizan, de respaldo ciudadano, prohíben la materia electoral, como prohíben otros temas, como impuestos, contribuciones, reelección, Fuerzas Armadas. Ella lo que plantea es que la Constitución lo permita en determinados temas, pero es una propuesta que no vamos a conocerla bien hasta que la presente la semana que entra”, dijo.

—¿Sería una reforma constitucional?

—Sí. Todas son reformas constitucionales. El Plan B es constitucional. No estamos hablando de leyes en este momento.

—¿Los consejeros electorales del INE?

—También hay un tema ahí de disminución de recursos para empleados electorales en la federación y en los estados. De los partidos ya no está, porque esa parte se rechazó en la reforma constitucional y no se puede retomar ese tema.

Así, son seis temas que tiene el Plan B para reforma constitucional: Disminución de dinero e integrantes de Congresos estatales. Disminución de dinero e integrantes de los Ayuntamientos. Cambio de fecha de la revocación de mandato. Cambio de fecha de la elección de juzgadores federales. Inclusión del tema electoral en la consulta popular y disminución de salarios a los consejeros electorales del INE y de los institutos electorales estatales.

Monreal informó que en la reunión de ayer fue con la Presidenta, quien se retiró a las 21:30 horas, y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Tanto los verdes como los petistas escucharon las propuestas y expresaron que esperarán la entrega de la iniciativa para conocer el texto para hacer una valoración y fijar posicionamientos.

De acuerdo con la información obtenida por Excélsior, en el encuentro con la Presidenta estuvieron los petistas Alberto Anaya, senador y Reginaldo Sandoval, diputado federal; los verdes Manuel Velasco, senador; Carlos Puente, diputado, y el responsable de la estrategia electoral de su partido, Arturo Escobar. Por Morena estuvieron el senador Ignacio Mier y Ricardo Monreal.

Cuando se fue la mandataria federal y comenzó la discusión en la mesa de diálogo, llegaron los petistas Benjamín Robles Montoya y la senadora Geovanna Bañuelos, para hacerse cargo del diálogo para un entendimiento en los temas que incluye el llamado Plan B.