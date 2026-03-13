Con caries, 3 de cada 4 niños en la primaria

Tres de cada cuatro niñas y niños de primaria evaluados en escuelas públicas del país presentan caries, reveló la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la presentación de resultados de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que busca detectar y prevenir problemas de salud entre la población infantil.

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado, a un año de su implementación, brigadas de salud han revisado a 9.1 millones de estudiantes en más de 75 mil escuelas primarias públicas, donde se realizan evaluaciones de peso, estatura, índice de masa corporal, salud visual y salud bucal.

Los resultados preliminares mostraron que 76% de los evaluados tienen caries, y que más de la mitad nunca ha acudido con un dentista.

Durante el evento realizado en la Escuela Primaria España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el despliegue nacional ha requerido la participación de más de 3 mil 600 enfermeras y enfermeros, quienes han recorrido miles de planteles en todo el país para realizar revisiones médicas básicas a estudiantes de primero a sexto de primaria.

Como parte de la estrategia, los padres de familia reciben una hoja de resultados personalizada en la que se indica si sus hijas e hijos presentan sobrepeso, obesidad, caries o problemas de visión, junto con recomendaciones para acudir a clínicas del IMSS u otras unidades.

Robledo informó que más de 600 mil estudiantes de primaria ya han acudido a clínicas y unidades médicas del Seguro Social para recibir atención tras las evaluaciones realizadas.

Delgado destacó que se eliminó la venta de comida chatarra en las escuelas y se fomenta la actividad física y la alimentación equilibrada.

Asimismo, explicó que la información se integra en un registro digital de salud escolar, que permitirá dar seguimiento anual a la salud de los menores de edad.

Anunció también que, por instrucciones del gobierno federal, la estrategia se ampliará a secundarias y preparatorias.

En el evento participaron estudiantes y madres de familia, quienes recibieron de manera simbólica los informes con los resultados de las evaluaciones.

Entre los momentos que generaron risas está el de un alumno que recomendó “dejar de ver La Rosa de Guadalupe y las series coreanas”, para dedicar más tiempo a la actividad física y a hábitos de vida saludable.