Denuncia ciudadana permite rescate de tres perros en estado crítico en Hidalgo

Tres perros fueron rescatados tras sufrir abandono y desnutrición severa en un domicilio de la colonia Arboledas, en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, luego de que vecinos reportaran la situación durante varios días sin obtener respuesta, hasta que activistas difundieron el caso en redes sociales.

Uno de los perros rescatados en Tula de Allende recibe atención clínica veterinaria como parte de su proceso de recuperación tras haber sido encontrado en estado de desnutrición severa. Excélsior

Las imágenes y testimonios revelaron que los animales estaban prácticamente en los huesos y vivían en condiciones insalubres. El propietario se negó a permitir atención veterinaria para una de las perras enfermas, lo que motivó la presión social y la solicitud formal de intervención a las autoridades municipales.

Finalmente, personal de la Unidad Técnica Administrativa de Protección y Sanidad Animal acudió al lugar y, tras un primer acercamiento, el dueño entregó de manera voluntaria a los tres perros. Actualmente, los animales se encuentran bajo el cuidado de una asociación protectora, donde reciben atención médica, alimentación adecuada y seguimiento para su recuperación.

Activistas destacaron que la denuncia ciudadana fue clave para salvar a los animales y llamaron a la comunidad a no ignorar casos de maltrato, al subrayar que visibilizar estas situaciones puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Uno de los perros rescatados por activistas en Tula de Allende recibe valoración y atención médica veterinaria tras ser entregado voluntariamente por su propietario. Excélsior

En Hidalgo, el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del estado, que contempla penas de prisión y sanciones económicas cuando se acredita daño grave, abandono o privación prolongada de alimento y cuidados.

Además, la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo establece la obligación de los propietarios de garantizar alimentación, atención veterinaria y condiciones adecuadas de bienestar, y faculta a las autoridades municipales para asegurar animales en riesgo cuando exista una denuncia ciudadana fundada.

De acuerdo con datos de organizaciones civiles retomados por Excélsior, los casos de rescate por desnutrición severa en la entidad suelen incrementarse tras denuncias difundidas en redes sociales, lo que ha derivado en un mayor número de intervenciones oficiales y procedimientos administrativos en los últimos años.

