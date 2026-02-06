Anuncian 'apagón' en Querétaro el domingo 8 de febrero; esta será la zona afectada

El Ayuntamiento de El Marqués, en Querétaro, informó que este domingo 8 de febrero se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro eléctrico en diversas colonias del municipio, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con el aviso oficial, el corte de energía eléctrica se realizará en un horario de 09:00 a 17:00 horas, lapso durante el cual personal de la CFE ejecutará labores técnicas en la red para garantizar el funcionamiento del servicio.

¿Cuál será la zona afectada?

Las autoridades municipales detallaron que las zonas donde se verá interrumpido el suministro son El Colorado, La Piedad, Ampliación Los Cues, San Antonio La Galera, El Rosario, Garambullo, La Loma, Miranda, Parque Bernardo Quintana y FINSA.

El gobierno local pidió a la población de estas colonias tomar previsiones, principalmente en hogares, comercios e instalaciones industriales que dependen del servicio eléctrico para sus actividades cotidianas. También recomendó desconectar aparatos eléctricos sensibles para evitar daños cuando el suministro sea restablecido.

El Ayuntamiento precisó que la suspensión es temporal y preventiva, y forma parte del programa de mantenimiento de la infraestructura eléctrica que realiza la CFE en distintos puntos del estado de Querétaro.

En el caso de parques industriales como FINSA y el Parque Bernardo Quintana, las autoridades señalaron que las empresas instaladas en la zona fueron notificadas con antelación para que ajusten sus procesos productivos y eviten afectaciones mayores durante el periodo sin energía.

Operación, para reducir fallas y mejorar servicio

El gobierno municipal subrayó que estos trabajos buscan reducir fallas futuras y mejorar la estabilidad del servicio eléctrico, especialmente en zonas con crecimiento habitacional e industrial.

Asimismo, se informó que, una vez concluidas las labores, el suministro se restablecerá de manera paulatina, por lo que algunas áreas podrían recuperar la energía antes del horario estimado.

Para cualquier eventualidad, el Ayuntamiento recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar fallas posteriores al número de atención de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Cómo prepararse ante un apagón programado?

Ante la suspensión temporal del suministro eléctrico, las autoridades municipales recomendaron a la población tomar previsiones básicas para reducir afectaciones durante el periodo sin energía.

Entre las principales medidas se encuentra desconectar aparatos electrónicos sensibles, como computadoras, televisores y equipos de sonido, con el fin de evitar daños cuando el servicio sea restablecido.

También se sugiere cargar previamente teléfonos celulares, baterías portátiles y dispositivos de comunicación, especialmente en hogares donde se requiera mantenerse en contacto por motivos laborales o de emergencia.

En el caso de personas que dependen de equipos eléctricos para tratamientos médicos, se recomienda verificar fuentes alternas de energía o planear traslados temporales a sitios donde el servicio no sea interrumpido.

Las autoridades aconsejan mantener cerrados los refrigeradores y congeladores durante el apagón para conservar los alimentos por más tiempo y evitar pérdidas.

Para comercios e industrias, se pidió revisar procesos productivos, respaldar información digital y ajustar horarios, especialmente en zonas como parques industriales donde el consumo eléctrico es constante.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier anomalía posterior al restablecimiento del servicio directamente a la Comisión Federal de Electricidad.

RLO