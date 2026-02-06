Hallan cuerpo con características similares a uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante la búsqueda de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de La Concordia, en Sinaloa, se han encontrado cuerpos de personas, entre los que hay uno que podría ser de uno de los trabajadores.

En un comunicado, la dependencia indicó que junto al Gabinete de Seguridad federal se han realizado diversas diligencias que han llevado al hallazgo de restos humanos, por lo que se procedió a realizar los trabajos de identificación.

Como resultado de dichas actuaciones, (…) fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”, indicó la dependencia federal.

Caen cuatro personas presuntamente ligadas

La FGR recordó que como parte de los trabajos de búsqueda fueron detenidas cuatro personas presuntamente ligadas a la desaparición de los 10 trabajadores, a quienes se les aseguraron armas y droga.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados. Asimismo, personal ministerial de FEMDO realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes”, indicó la FGR.

Además, durante los trabajos se halló una fosa clandestina en el poblado de El Verde, aunque hasta el momento se desconoce el número de cuerpos que habría en la zona.

Autoridades federales y estatales mantienen el operativo de búsqueda para localizar a los mineros desaparecidos y a los responsables de su desaparición.

Mineros fueron levantados por grupo armado

Los 10 mineros fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de enero, luego de que Vizsla Silver Corp, empresa canadiense, denunciara el ataque a sus trabajadores.

De acuerdo con lo reportado hasta el momento, un grupo armado irrumpió en su campamento, conocido como La Clementina, y se los llevó.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no se tenía conocimiento de que los trabajadores hayan sido amenazados antes de la agresión y se desplegó un operativo para su búsqueda, que incluyó el despliegue de mil elementos de fuerzas federales.

El funcionario añadió que en la zona opera una célula de 'Los Chapitos', que podrían haber estado detrás de la desaparición de los mineros.

