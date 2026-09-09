Denuncian envenenamiento masivo de 13 perros en el municipio de Atlautla, Edomex

Más de una decena de perros han muerto envenenados en los últimos días, en zona de campo del municipio de Atlautla, Estado de México.

Activistas proderechos de los animales de la Asociación Civil “Escanor Rescata”, denunciaron el envenenamiento masivo de 13 perros, que encontraron sin vida en un área cercana al vertedero municipal.

“Entre los perros encontrados se identificó a Griselda una perrita de aproximadamente dos años, quien fue trasladada sin vida para la realización de una necropsia (diagnóstico histopatológico) en Animal Lab (Laboratorio de Diagnóstico veterinario), con el fin de determinar la causa de muerte y aportar evidencia científica sobre lo ocurrido” detalló el comunicado que la AC distribuyó en sus redes sociales.

El estudio histopatológico confirmó que el animal murió por intoxicación aguda por fosfuros (Zinc/Aluminio), sustancia utilizada en la agricultura veneno para roedores.

La denuncia correspondiente ya fue radicada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Especial

“Los hallazgos en los órganos analizados muestran un patrón claro de daño sistemático compatible con la exposición a este tipo de tóxicos fósforo de zinc, compuesto que al contacto con el ácido del estómago libera fosfina, un gas altamente tóxico que provoca colapso celular, hemorragias internas, convulsiones y muerte en cuestión de minutos u horas”, subraya el escrito.

Indican que la confirmación de fosfuros como agente tóxico, implica un grave riesgo de salud no solo para los animales, sino también para la población, ya que permanece en el ambiente hasta por varios meses y afecta a animales domésticos, fauna silvestre y en ciertos escenarios a las personas.

Por el hecho, ya se presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El diagnóstico fue intoxicación aguda por fosfuros (Zinc/Aluminio), químico utilizado habitualmente para el control de plagas agrícolas. Especial

Cabe señalar que esta acción es castigada en este estado con penas de prisión que varían desde seis meses hasta 6 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del daño físico, psicológico, abandono o tortura ocasionada al animal, y el castigo aumenta si el agravante provoca la muerte innecesaria, prolonga la agonía del animal o si el responsable es un servidor público.

Se espera que las autoridades tomen las acciones necesarias para dar con él o los responsables de este envenenamiento masivo, se le aplique todo el peso de la ley y se incremente la vigilancia en la zona, para evitar que se repita el hecho.