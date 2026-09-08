Rescatan a obrero tras derrumbe de zanja en Durango

Un trabajador sufrió un accidente cuando se encontraba laborando en una obra en construcción en Durango.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en el bulevar Armando del Castillo Franco, cruce con San Rafael La Vista, en la colonia Obrera.

Los trabajos se llevaban a cabo de forma normal cuando de pronto sobrevino el derrumbe de una zanja, quedando atrapada una de las piernas del trabajador de la construcción.

De inmediato se reportó el accidente, por lo que acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes implementaron las acciones y los protocolos para liberar al hombre.

Los paramédicos valoraron al herido, quien presentaba una fractura expuesta en la pierna y posible fractura de cadera.

El herido fue trasladado a un hospital para una mejor atención médica.