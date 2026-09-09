Pase turístico de Nuevo León desata controversia

La decisión del Gobierno de Nuevo León de implementar un “pase turístico” a partir del 21 de octubre ha desatado una controversia con Tamaulipas y otros estados.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, calificó la medida como una restricción al derecho constitucional a la libertad de tránsito, por lo que, dijo, debe analizarse desde el punto de vista constitucional.

En su visita a Matamoros, durante la entrega de 160 viviendas en el fraccionamiento Las Arecas, el mandatario afirmó que no contaba con información suficiente, pero reiteró que, de ser así, la medida debía revisarse.

Y es que, en días pasados, el Gobierno de Nuevo León, a través del Instituto de Control Vehicular, publicó una disposición administrativa que, con el argumento de la seguridad y el orden vial, busca regular la creciente circulación de vehículos con placas foráneas.

Aunque el gobierno regiomontano señaló que la medida se trata de seguridad y orden vial, existen dos problemáticas comunes en estados con alta actividad económica: la evasión de impuestos locales y la saturación vial generada por residentes que no empadronaron sus vehículos en la entidad.

Para ello, estableció que los vehículos con placas foráneas deberán contar con el pase turístico, catalogado para estancias cortas, de uno a 30 días por año, el cual podrá tramitarse a través del sistema digital sin cobro alguno.

La otra figura es el registro de estancia prolongada, para quienes superan los 30 días anuales por motivos laborales, académicos o de negocios e implica un trámite más formal.

La publicación se realizó el 4 de septiembre y la obligación de portar el permiso en el vehículo entrará en vigor el 21 de octubre, plazo que da margen para el registro.

Sin embargo, para el gobernador tamaulipeco señaló:

“Todos los mexicanos tenemos libertad de tránsito en toda la República Mexicana; entonces habrá que analizarlo, porque no tengo el contexto completo de esta noticia”, expresó.

Tamaulipas es la puerta de entrada de mercancías del sur de Estados Unidos, mientras que Nuevo León es el centro de distribución y manufactura de la región, por lo que el flujo de vehículos entre ambas entidades es constante.

“Creo que cada vez ellos necesitan más pasar por nosotros, necesitan tener más presencia de la oportunidad logística que brinda Tamaulipas, pero no creo que tengamos que entrar en una condición de ese posicionamiento; además, formamos parte de este pacto tan grande que es la República Mexicana y respetamos las disposiciones constitucionales establecidas”, señaló.

La controversia adquiere relevancia ante la profunda interconexión entre Tamaulipas y Nuevo León.

El gobernador señaló que se transita mucho por Nuevo León, tanto por cuestiones laborales como de turismo, mientras que Tamaulipas ofrece importantes ventajas logísticas para la región.