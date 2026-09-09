Suspenden clases en Baja California por calor extremo

Con temperaturas que están alcanzando los 50 grados centígrados en Mexicali, capital del Estado y más de 40º Celsius en el resto de los municipios, lo que ha generado más de 56 fallecimientos relacionados con el calor extremo en el estado de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles hasta el próximo lunes.

Las clases fueron suspendidas a partir del turno vespertino de este miércoles 9 de septiembre, el jueves 10 y viernes 11, debido a las altas temperaturas que se registran a lo largo de la entidad.

En un video publicado en sus redes sociales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la suspensión de las actividades presenciales durante los tres días, medida que fue tomada en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La gobernadora Marina del Pilar destacó que “lo más importante es cuidar la salud y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes; las clases en todos los niveles de educación pública se llevarán a cabo en modalidad a distancia, en el caso de los planteles de educación privada, corresponderá cada institución, determinar la modalidad como desarrollará las actividades académicas”.

De acuerdo con datos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), este 2026 se ha convertido en el año más letal en cuanto a muertes relacionadas con el calor, superando a 2024, cuando se presentaron 55 defunciones.

De los 56 casos en 2026, dos corresponden al municipio de Ensenada, uno a San Felipe y 53 a la capital del estado, donde se superaron los 50 grados centígrados durante la canícula.

César González Vaca, titular de Salud en el estado, resaltó que “la última cifra que tenemos en coordinación con la Secretaría de Salud es de 56 defunciones relacionadas con las altas temperaturas; la mayoría de estas en la segunda quincena del mes de agosto. El 30% todavía continúa aquí dentro de las instalaciones de Semefo”.

El Gobierno del Estado de Baja California dijo que mantendrá monitoreo de las condiciones climatológicas, y pidió a madres y padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a sus canales oficiales y de la Secretaría de Educación.

También recordó que permanecen habilitados albergues y puntos de hidratación para atender a la población que lo requiera.

Además, recomendó mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a las personas más vulnerables.