Desnutridos y con falta de movilidad, así estaban 52 perritos en un ‘depa’ de Guadalajara

Más de 50 perritos fueron rescatados del interior de un departamento ubicado en la colonia Infonavit Estadio de Guadalajara, luego de que se denunciara de manera anónima ante la Fiscalía de Jalisco la situación de hacinamiento en la que se encontraban.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social —así como de su Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios y la Agencia 05 del Ministerio Público de Crueldad Animal— se atendió con prontitud la denuncia, por lo que agentes especiales de la Fiscalía acudieron para verificar los hechos y realizar las pesquisas correspondientes.

Una vez en el lugar, las y los Policías de Investigación corroboraron que dentro del inmueble se encontraban decenas de perros de diferentes tallas, razas y edades, en visibles malas condiciones.

Por tal motivo, se solicitó el apoyo de Protección Animal del municipio de Guadalajara, cuyos médicos veterinarios confirmaron las malas condiciones en la que se encontraban los animales.

Aunque las autoridades solicitaron en un primer momento la entrega de los caninos, los moradores del domicilio se negaron.

Luego de abrir una carpeta de investigación, el Ministerio Público de Crueldad Animal solicitó el pasado 20 de enero una orden de cateo para atender el caso y lograr el rescate de los perros.

A través de una pronta respuesta del juzgado de control, la orden se obtuvo al día siguiente y se desahogó el pasado 22 de enero.





Los perritos fueron trasladados a Protección Animal

Las y los Policías de Investigación, con el apoyo de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de Protección Animal de Guadalajara, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, desarrollaron la diligencia y lograron el aseguramiento de 52 caninos que se encontraban en malas condiciones, desnutridos y con falta de movilidad, como confirmaron médicos veterinarios.

La totalidad de los animales rescatados fue trasladada de manera interinstitucional hasta las instalaciones de Protección Animal en Guadalajara, donde se realizan los dictámenes periciales y reciben las atenciones veterinarias oportunas para su recuperación, con el objetivo de iniciar su protocolo de adopción responsable.

La Fiscalía de Jalisco reiteró su compromiso con la investigación de delitos de crueldad animal, mismos que han permitido el rescate de distintos animales para poder otorgarles una segunda oportunidad en familias que les ofrezcan la atención y el cariño necesario.

Y exhortó a la ciudadanía a acudir a las unidades de protección animal de los municipios para adoptar de manera responsable a los animales rescatados.

