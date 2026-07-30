Detienen a cuatro colaboradores de anexo por recoger a la fuerza a “un tazo dorado”

Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalupe, en Nuevo León, luego de que presuntamente intentaron llevarse a un ciudadano en contra de su voluntad para ingresarlo a un anexo.

Los detenidos fueron identificados como Alain, de 45 años; Francisco Daniel, de 21; Ever, de 18, y Jayson Aarón, de 24 años, quienes presuntamente son colaboradores del centro de rehabilitación para adicciones “Reencuentro Conmigo A.C.”.

Los cuatro quedaron a disposición del Ministerio Público, donde enfrentarán una investigación por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.

Los hechos se registraron después de que las autoridades recibieran el reporte de una presunta privación ilegal de la libertad, lo que originó un operativo de búsqueda para localizar el vehículo en el que era trasladado el afectado.

Minutos más tarde, unidades del Grupo Especial Táctico ubicaron un automóvil Nissan Versa color vino que coincidía con las características proporcionadas en el reporte.

La unidad fue interceptada sobre la avenida Eloy Cavazos, en su cruce con Santa Rosa de Lima, en la colonia México 86, donde los oficiales lograron detener a los ocupantes y poner a salvo a la víctima.

El hombre era trasladado presuntamente en contra de su voluntad hacia el anexo, situación que ahora será investigada por las autoridades competentes.

Durante el operativo también fue asegurado el Nissan Versa en el que presuntamente era transportada la víctima.

Momentos antes de la intervención policial, uno de los ahora detenidos había publicado en sus redes sociales una solicitud relacionada con el traslado del ciudadano para recibir tratamiento e ingresar al establecimiento especializado en adicciones.

Dicho documento forma parte de los elementos que ya son analizados por las autoridades ministeriales para determinar cómo se organizó el traslado y si existieron irregularidades en el procedimiento.

Las investigaciones determinarán si el afectado contaba con algún consentimiento previo o si efectivamente fue privado de su libertad para ser internado en el anexo.

La persona rescatada quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y definir la responsabilidad de los cuatro detenidos, así como de cualquier otra persona que pudiera estar involucrada en este caso.

Cae integrante de grupo criminal

Un hombre que es señalado como objetivo prioritario de las autoridades de Nuevo León y presunto integrante de un grupo criminal donde funge como generador de violencia fue capturado en el norponiente de Monterrey.

La detención se registró como resultado de un operativo estratégico entre elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El hombre fue detenido en calles de la colonia Chapultepec a bordo de una motocicleta Italika DM300.

Los agentes realizaban labores de búsqueda del presunto cuando lo localizaron en el cruce de las calles Linaza y Anacahuita.

El sujeto se identificó como Jaime “N”, de 30 años, quien entre sus pertenencias traía 100 envoltorios con sustancias ilícitas con las características de la marihuana y el cristal, dispositivos móviles, así como otros indicios.

Las autoridades presumen la relación de Jaime “N” con un grupo criminal en el cual participa como generador de violencia, además de ser considerado como objetivo prioritario.

También se le investiga por su probable actuación en un hecho violento suscitado el pasado mes de junio, el cual dejó como saldo una persona sin vida y una más lesionada”, precisó la Secretaría de Seguridad del estado.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.