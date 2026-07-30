Golpe de calor y tormentas azotarán a México este viernes

Un panorama climático de fuertes contrastes afectará al país este viernes. El paso de la onda tropical número 22, en combinación con el monzón mexicano y canales de baja presión, provocará intensas precipitaciones en el centro, sur y occidente del territorio nacional, mientras que la onda de calor mantendrá temperaturas superiores a los 45 °C en el noroeste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire inestable y una circulación ciclónica en altura generarán tormentas acompañadas de vientos con capacidad de derribar árboles y estructuras.

¿Dónde lloverá este viernes?

Las autoridades informaron que las precipitaciones más severas se registrarán en las siguientes regiones:

Lluvias muy fuertes: Morelos, Puebla (oeste y suroeste) y Oaxaca (noroeste).

Lluvias fuertes: Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Onda de calor: Más de 45 grados en el norte

A pesar de las precipitaciones, el ambiente caluroso a muy caluroso dominará el norte del país debido a la persistencia de la onda de calor, afectando principalmente a:

Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.

Alerta por vientos y oleaje en costas

El SMN emitió una alerta por rachas de viento de 40 a 60 km/h en estados del norte y sureste como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco y la península de Yucatán. En el centro del país, incluidas la CDMX y el Edomex, las rachas oscilarán entre los 30 y 50 km/h.

Debido a que las rachas superiores a 50 km/h representan un riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios, Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones. Asimismo, se espera oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y de hasta 2.0 metros en el litoral del Pacífico (Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca).

Recomendaciones por altas temperaturas: Mantenerse hidratado constantemente, vestir ropa de colores claros y manga larga, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y cuidar prioritariamente a niños y adultos mayores.