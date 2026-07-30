Camión repleto de menonitas se desbarranca; iban para un balneario

Un camión repleto de menonitas cayó a un barranco en la sierra tarahumara del estado de Chihuahua, dejando un saldo de 24 lesionados.

Los menonitas, mayoritariamente jóvenes, se dirigían a su reunión anual al balneario de Huapoca, en la sierra madre occidental, en el municipio de Madera.

El reporte de la policía local indica que de las 24 personas lesionadas, 12 de ellas de gravedad.

En Oaxaca mueren cuatro corredoras en choque

En días pasados, en un accidente de tránsito murieron cuatro corredoras originarias de San Miguel Soyaltepec, en la región del Papaloapan, cuando regresaban a su comunidad tras participar en el maratón Guelaguetza 2026, celebrado en la ciudad capital de Oaxaca.

El accidente fue la tarde del lunes sobre la carretera federal 145, en el tramo Tres Valles–Tierra Blanca, en colindancia con Veracruz, y las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espiridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, integrantes del club de atletismo, Yuta Xi Manga.

De acuerdo con las primera periciales, el percance ocurrió cerca del ejido Los Macuiles, en el municipio de Tres Valles, Veracruz, donde el vehículo que las trasladaba, una camioneta Ford Ranger, color azul, del servicio público federal, salió de la carretera y terminó impactándose contra un árbol. Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

En la unidad viajaban varios integrantes de una familia procedente de Temascal. Además de las deportistas fallecidas, otras personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, por lo que fueron auxiliadas por corporaciones de emergencia y trasladadas a hospitales de la región.

La Vicefiscalía regional realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones para determinar las causas del accidente que enluta a cuatro familias oaxaqueñas.

Policía atropella y mata a mujer en Coahuila

Siguiendo con la lista de accidentes, en días pasados, un elemento de la Policía Municipal de Saltillo, Coahuila, fue detenido luego de participar en un accidente donde falleció una mujer y otra más resultó lesionada en la colonia Asturias de la capital del estado.

Los hechos se registraron la tarde del domingo 12 de julio cuando César Uriel, de 28 años de edad, tripulaba la patrulla C1819, presuntamente se pasó un semáforo en rojo en el cruce de las calles Gijón y Santander, donde se impactó contra un vehículo Neón, saliendo proyectada la unidad oficial hacia la banqueta donde atropello a las dos mujeres que caminaban por la banqueta.

Una de las mujeres falleció en el lugar de los hechos, mientras la otra fue trasladada a un hospital.

Familiares y amistades de las víctimas intentaron golpear al uniformado por lo que fue necesaria la presencia de diferentes corporaciones.