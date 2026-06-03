Rescatan a pequeño “gatito” en Zitácuaro; cachorro de jaguar viajaba oculto en camioneta

Durante un operativo efectuado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM), fue rescatado y asegurado un cachorro de jaguar en el municipio de Zitácuaro perteneciente a la entidad michoacana.

Las autoridades señalaron que además del felino, también fue detenida una mujer identificada como Itzamar V., de 33 años de edad y asegurado el vehículo en el que era transportado el ejemplar.

Debido al acto fue abierta una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Regional de Zitácuaro por el delito de maltrato animal y posibles conductas constitutivas de delitos contra la biodiversidad.

El ejemplar fue entregado a las instancias competentes para su protección, atención y valoración especializada. Cortesía

Así fue el aseguramiento del jaguar

De acuerdo con la institución, agentes de la Policía de Investigación acudieron a un inmueble ubicado en la calle Tzintzuntzan, en la colonia La Mangana, tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presunta posesión ilegal de felinos cachorros.

Durante las diligencias, los investigadores observaron salir del domicilio una camioneta Volkswagen Tiguan color gris, conducida por una mujer. Al realizar una inspección visual a la unidad, detectaron una transportadora que contenía un ejemplar felino cachorro, identificado como un jaguar.

Al ser requerida para acreditar la legal posesión del animal, la conductora manifestó no contar con la documentación correspondiente, por lo que fue asegurada en flagrancia y puesta a disposición del Ministerio Público.

El ejemplar fue entregado a las instancias competentes para su protección, atención y valoración especializada, con el objetivo de garantizar su bienestar.

Asimismo, recordó que ese mismo martes, en una acción coordinada realizada en el municipio de Ecuandureo, también fue rescatado un cachorro de tigre de bengala, lo que, señaló la dependencia, refrenda su política de cero tolerancia al maltrato animal y a los delitos contra la biodiversidad en Michoacán.