Rescatan en Oaxaca a una tortuga laúd, considerada la más grande del mundo

Tras ser localizada fuera del mar, personal del Centro Mexicano de la Tortuga, en coordinación con elementos de Protección Civil del municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca y habitantes de las comunidades de Laguna del Palmar y Ventanilla, atendió el varamiento de una tortuga laúd (Dermochelys coriacea).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que se trató de una hembra adulta localizada a 1.9 kilómetros de la playa, en las proximidades del río Tonameca.

Destacó que luego de la valoración clínica, se constató que la tortuga laúd presentaba un buen estado físico, salvo algunas escoriaciones causadas por su desplazamiento en tierra, y no en arena.

Una tortuga laúd en Santa María Tonameca Fotos: CONANP

Se observó que el ejemplar tenía una cicatriz, por haber sido marcada previamente”, explicó.

La Conanp detalló que como medida de prevención se realizaron acciones para humedecerla y cubrirla con ramas verdes para evitar su insolación, lo que favoreció que su estado no se deteriorara rápidamente.

Una tortuga laúd en Santa María Tonameca Fotos: CONANP

Se determinó desplazarla hacia la playa Ventanilla, que se ubica a cinco kilómetros de la desembocadura del río Tonameca; primero en una camioneta y luego con ayuda de un remolque y un tractor.

Se colocó sobre la arena, en una zona propicia para el desove pues durante su traslado, la tortuga hacía movimientos similares a un intento de anidación, sin embargo, después de permanecer algunos minutos en el sitio, se dirigió al mar”, indicó.

Agregó que los especialistas señalaron que es difícil determinar los motivos por los que la tortuga se desplazó a un sitio tan distante de la playa.

Una tortuga laúd en Santa María Tonameca Fotos: CONANP

Subrayaron que el buen estado físico del ejemplar indica que la mayor parte de su recorrido fuera del mar lo hizo nadando por el río, y su desplazamiento en tierra lo realizó en una distancia corta.

La tortuga laúd es la especie de quelonio marino más grande del mundo y se encuentra clasificada como “En Peligro de Extinción” bajo la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010).

Esta especie se distingue por su caparazón de tejido coriáceo y su capacidad de realizar migraciones transoceánicas, “lo que hace de este rescate una acción prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el Pacífico Mexicano”.

Una tortuga laúd en Santa María Tonameca Fotos: CONANP

Casi 6 mil huevos de tortuga golfina son protegidos por Semar

Por Raúl Flores

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) concluyó satisfactoriamente el operativo de protección implementado durante la temporada reproductiva de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), una de las especies marinas catalogadas en riesgo.

Durante el periodo de desove, personal naval desplegó diversas labores de resguardo en zonas costeras con presencia de anidación. Entre las principales tareas destacaron los patrullajes preventivos en playas, dirigidos a evitar que los nidos fueran dañados por el tránsito de personas o vehículos.

También se llevó a cabo la recolección anticipada de huevos para protegerlos de depredadores naturales, como mapaches, coatíes y aves, así como de animales ferales, entre ellos perros y gatos.

Como parte de la estrategia de conservación, los huevos recuperados fueron trasladados a campamentos especializados, donde se distribuyeron conforme a la capacidad de cada centro, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas de incubación y aumentar las probabilidades de supervivencia de la especie.

De acuerdo con datos proporcionados por la Marina, el personal participante logró resguardar 62 nidos, de los cuales se recolectaron 5 mil 901 huevos. Este material biológico fue canalizado a distintos espacios dedicados a la capacitación y a la sensibilización ambiental.

jcp