Rescatan a leona africana y a un tigre de bengala abandonados en Michoacán | VIDEO

El fin de semana pasado, autoridades locales y federales rescataron a dos felinos que se encontraban abandonados al interior de una jaula y otro amarrado al intemperie en el municipio de Jiquilpan en Michoacán.

De acuerdo a la información, fue la tarde del sábado 7 de febrero del presente año que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en conjunto con elementos de otras corporaciones llevaron a cabo una un diligencia como parte del Plan Michoacán para rescatar a una leona africana y a un tigre de bengala.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la FGR, el Ejército Nacional y la Profepa, atendieron una diligencia dentro de un inmueble abandonado, donde se localizó a una leona africana y a un tigre de bengala”, se puede leer en la cuenta X de la dependencia.

En relación con este hallazgo, la autoridad ambiental comunicó que se procederá a la elaboración del dictamen pericial de los ejemplares resguardados. Además, se presentará la denuncia correspondiente ante las instancias legales.

Los animales fueron abandonados en el sitio. Por este caso, se elaborará el dictamen pericial de los ejemplares resguardados y se presentará la denuncia correspondiente”, señaló Profepa.

Aunado a lo anterior, se informó que los ejemplares se encontraban en malas condiciones de salud, ya que fueron abandonados en una jaula sin techo, la cual estaba rodeada de basura.

Por último se dio a conocer que ambas especies fueron trasladadas a Morelia, en donde recibirán atención médica y tendrán mejores condiciones de resguardo dentro de las instalaciones del zoológico de la capital michoacana.

