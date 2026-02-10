Claudia Sheinbaum designa a embajadoras en Guatemala y Belice

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, anunció la designación presidencial de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

Luego de una reunión con las diplomáticas de carrera, De la Fuente destacó el nombramiento que, agregó, reafirma el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la Política Exterior Feminista de México y una vez ratificados por el Senado de la República, permitirán darle continuidad al convenio que firmaron en Calakmul, Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, que dio lugar al gran corredor biocultural de la Selva Maya, la segunda zona protegida del continente americano, después del Amazonas, así como a los programas de cooperación para el desarrollo con estas naciones de Centroamérica.

"Son dos países estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y ahora, pues, ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos”, subrayó.

El secretario dijo que la embajadora Luz Elena Baños -quien hasta hace poco se desempeñó como representante permanente de México en la OEA- estuvo hace algunos años en Guatemala como jefa de Cancillería.

También resaltó la larga trayectoria diplomática de la embajadora Ana Luisa Vallejo, quien hasta enero pasado fue la cónsul general de México en San Francisco y previamente se desempeñó como jefa de Cancillería en Bolivia.

JCS